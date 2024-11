Choć jak na razie USA mogą się pochwalić solidnym tempem wzrostu PKB, to z ich rynku pracy zaczynają napływać złe sygnały. W październiku przybyło tylko 12 tys. etatów (licząc poza rolnictwem), podczas gdy we wrześniu ich liczba zwiększyła się o 223 tys. To były najsłabsze dane od grudnia 2020 r. Stopa bezrobocia pozostała na poziomie 4,1 proc. (w listopadzie 2023 r. wynosiła 3,7 proc., a szczyt osiągnęła w lipcu na poziomie 4,3 proc.). Biuro Statystyk Rynku Pracy tłumaczy mocny październikowy spadek liczby nowych etatów głównie skutkami huraganów oraz strajkiem w Boeingu.

– Po wzięciu tych czynników pod uwagę podejrzewamy, że mogły one zmniejszyć liczbę etatów maksymalnie o 90 tys. Gdyby nie one, to etaty wzrosłyby o rozczarowujące 102 tys. – ocena Bradley Saunders, ekonomista z Capital Economics.

Tymczasem problem inflacji w USA wydaje się być już w dużym stopniu opanowany. We wrześniu wyhamowała ona do 2,4 proc., czyli do najniższego poziomu od lutego 2021 r. Mimo to inflacja i jej związek z polityką administracji Bidena były jednymi z głównych tematów kampanii wyborczej. W styczniu 2021 r., czyli gdy Biden obejmował rządy, wynosiła ona 1,4 proc., a szczyt osiągnęła w czerwcu 2022 r. na poziomie 9,1 proc. Za rządów Trumpa doszła maksymalnie do 2,9 proc. (w czerwcu i lipcu 2018 r.).



W czwartek wieczorem Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) ma podjąć decyzję w sprawie stóp procentowych. Rynek jest niemal pewny, że zdecyduje się on na ich cięcie o 25 pkt baz. Barometr CME FedWatch wskazywał w poniedziałek po południu, że prawdopodobieństwo takiej obniżki wynosi aż 98,1 proc. Amerykański bank centralny zaczął luzować politykę pieniężną we wrześniu. Zaskoczył wówczas inwestorów, tnąc główną stopę aż o 50 pkt baz., do przedziału 4,75–5 proc.