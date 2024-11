Wybory w USA. Bitcoin bije rekord wszech czasów, rentowności obligacji w górę

W Azji udaną sesję ma za sobą japońska giełda, indeks Nikkei urósł o ponad 2 proc. (stan na godz. 9.10). Nie można jednak tego powiedzieć o parkiecie w Hong Kongu: indeks Hang Seng traci ponad 2 proc. Chiński Shanghai Composite w zasadzie wyszedł „na zero”, koreański KOSPI jest na około 0,5-procentowym minusie.

Wybory w USA. Trump o krok od wygranej, rentowności obligacji w górę

Prawdopodobne zwycięstwo Trumpa odbija się także na kursie złotego, który w ostatnich godzinach waha się w przedziale 4,06-4,08 zł (wobec poniżej 4 zł we wtorek wieczorem polskiego czasu. To czyni naszą walutę jedną z tych najmocniej słabnących obecnie w relacji do dolara.

Przy czym generalnie osłabiają się waluty rynków wschodzących, nie tylko naszego regionu, ale też m.in. meksykańskie peso. Ba, zdaniem analityków Pekao, rynki przereagowały w swoim wyprzedawaniu polskich aktywów.

– W wyborczą noc dolar amerykański w relacji do głównych walut wyraźnie zyskiwał i osiągał wielomiesięczne maksima siły – mówi Bartosz Sawicki. –Ogólnie program ekonomiczny Republikanów można scharakteryzować jako prowzrostowy i proinflacyjny, a perspektywa jego realizacji sprzyja amerykańskiej walucie – wyjaśnia. Nie chodzi tylko o zapowiedzi podnoszenia ceł, ale też m.in. deregulacji i obniżek podatków. Polityka sprzyjająca wyższej inflacji oznaczałaby ostrożniejsze podejście Rezerwy Federalnej, a w efekcie zapewne wyższe (niż w scenariuszu bez Trumpa w Białym Domu) stopy procentowe.