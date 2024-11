Ameryka liczy głosy. Wybory prezydenckie w USA przebiegły zaskakująco spokojnie

Donald Trump wygrał również na Florydzie, która jest trzecim największym stanem – po Kalifornii i Teksasie – pod względem liczby elektorów. To jego trzecia z rzędu wygrana w tym stanie. To nie do końca niespodzianka, bo stan ten, niegdyś wahający, w minionej dekadzie sprzyjał kandydatom republikańskim. Ostatni demokratyczny kandydat, który wygrał na Florydzie, był Baracka Obama w 2012 r. Jak wynika z szacunków ekspertów, Donald Trump uzyskał większą liczbę głosów w większości okręgów wyborczych, nawet we florydzkim powiecie Miami-Dade, który od 1988 r. głosował na demokratów. W tym stanie też wyborcy konserwatywni opowiedzieli się przeciwko wycofaniu surowego przepisu zakazującego aborcji po 6. tygodniu ciąży.

Pensylwania kluczowa dla Kamali Harris

O godz. 23 czasu nowojorskiego nieznane były jeszcze wyniki z kluczowych stanów takich jak Michigan, Wisconsin czy Pensylwania i Nevada, które zaliczane są do siedmiu wahających się, bo zadecydują o wygranej jednego lub drugiego kandydata. Najbardziej zaś w tych wyborach obserwowana jest jednak Pensylwania, w której walka toczy się o 19 głosów elektorskich, oraz Michigan z 15 głosami elektorskimi.

Wstępne szacunki wskazują, że Republikanie mogą przejąć kontrolę nad senatem USA. Miejsce wcześniej zajmowane przez Demokratów w Wirginii Zachodniej zostało zdobyte przez obecnego gubernatora stanu, Jima Justice'a.

Według niektórych analityków obliczających drogę do zwycięstwa obu kandydatów, Donald Trump może sobie pozwolić na przegraną w Pensylwanii, a i tak ma szansę na wygraną w tych wyborach, ale Kamala Harris musi wygrać w Pensylwanii, żeby zapewnić sobie drogę do Białego Domu.

Republikanie blisko przejęcia kontroli w Senacie

Oprócz wyborów prezydenckich Amerykanie z niecierpliwością czekają też na wyniki w wyborach do Kongresu, gdzie obie partie walczą o kontrolę nad Senatem i Izbą Reprezentantów. Na niektóre wyniki, jak np. z Kalifornii, trzeba będzie poczekać nawet kilka dni, ale we wtorek wieczorem wiadomo było, że w Zachodniej Wirginii miejsce po senatorze Johnie Manchinie – polityku niezależnym, który głosował z demokratami – wygrał republikanin Jim Justice. Republikanie potrzebują przejąć od demokratów jeszcze jedno miejsce w Senacie, by zapewnić sobie kontrolę nad tą izbą, natomiast demokraci potrzebują wygrać co najmniej pięć miejsc w Izbie Reprezentantów, by przejąć tam kontrolę.

„Bez względu na to, kto wygra, te wybory postrzegane są jako moment przełomowy w amerykańskiej demokracji” – brzmi jeden z nagłówków w „New York Timesie”. Nie tylko dlatego, że w sondażach kandydaci na urząd prezydenta dwóch głównych partii do samego końca mieli mniej więcej takie samo poparcie, ale też dlatego, że na szali były ważne kwestie takie jak imigracja, aborcja, gospodarka, polityka zagraniczna, poszanowanie praw człowieka oraz ochrona demokracji.