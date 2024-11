Joe Biden nie uzdrowił Stanów. Są spolaryzowane, jak nigdy wcześniej

Gdy pod koniec lipca Harris zastąpiła Bidena w walce o Biały Dom, do tego doszedł głęboki podział na tle płci. Ostatnie sondaże przed wyborami mówiły, że gdyby w głosowaniu brały udział same kobiety, kandydatka demokratów wygrałaby je stosunkiem niemal 60 do 40 proc. Ale gdyby do urn poszli sami mężczyźni, proporcje byłyby dokładnie takie same na rzecz Trumpa. Nagle okazało się, jak słabo amerykańskie społeczeństwo jest przygotowane na pełną równość płci.

Biden próbował wyjść naprzeciw tym obawom. Ale przynajmniej od czasów Billa Clintona Partia Demokratyczna przekształciła się w siłę liberalną utożsamianą z elitami wschodniego i zachodniego wybrzeża, która nie rozumiała problemów głębokiej prowincji i nie wiedziała, jak się do nich odnieść. Funkcjonującemu od dekad w polityce prezydentowi trudno było to nadrobić. Na tym polu Trump okazał się od niego o wiele skuteczniejszy.

To jednak nie wystarczy, aby wytłumaczyć, dlaczego człowiek, który wciąż nie uznaje porażki w wyborach z 2020 roku i na którym ciąży kilkadziesiąt zarzutów kryminalnych, wciąż może liczyć na poparcie około 75 mln Amerykanów.

Nie da się w tym miejscu uciec od kwestii ustrojowych. Po przejęciu w 2016 roku kontroli nad Partią Republikańską Trump uczynił z niej powolne narzędzie promocji własnej kariery. W ten sposób niejako automatycznie stał się głosem wszystkich niezadowolonych w Stanach. Gdyby Ameryka miała ustrój np. Niemiec, być może zdobyłby nie więcej mandatów niż AfD w Bundestagu. A tak, również przy wsparciu ogromnych donatorów, w jego zasięgu znalazła się najwyższa władza w państwie. Tę przewagę umiejętnie umocnił, wchodząc w układy z potentatami mediów społecznościowych na czele z Elonem Muskiem.

Biden popełnił kolosalny błąd, kurczowo trzymając się planów walki o drugą kadencję

George Friedman, założyciel wywiadowni Stratfor, zwracał w przeszłości uwagę „Rz”, że w Europie przecenia się możliwości działania prezydenta USA. Biden miał tu szczególnie trudno, gdy po wyborach w 2022 roku demokraci stracili większość w Izbie Reprezentantów.