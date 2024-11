Wybory w USA. Joe Biden ogląda wieczór wyborczy i wierzy, że wygrałby z Trumpem

Amerykańskie media informowały, że Bidena nie będzie na wieczorze wyborczym Harris. - Prezydent i pierwsza dama będą śledzić wyniki wyborów w Białym Domu, w towarzystwie wieloletnich współpracowników i starszego stażem personelu Białego Domu - podało „The Washington Times”, powołując się na źródła w otoczeniu prezydenta USA. W publikacji zaznaczono, że wieczór wyborczy walczącej o miano 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Kamali Harris odbywa się na Uniwersytecie Howarda, uczelni oddalonej od siedziby Bidena o nieco ponad 3 kilometry.

Uśrednione wyniki poparcia dla Kamali Harris i Donalda Trumpa - model "The Economist" PAP

Dziennik przypomniał, że w ostatnich tygodniach kampanii sztab Kamali Harris dystansował się od Joe Bidena. Prezydent USA nie był obecny na wiecu Harris w Waszyngtonie, gdy w pobliżu Białego Domu wygłaszała ona przemówienie podsumowujące kampanię. Biden „przykrył” to wydarzenie w mediach swoją uwagą, wygłoszoną w ramach połączenia wideo, w trakcie którego namawiał Latynosów do głosowania na kandydatkę demokratów. Biden nazwał wówczas zwolenników Trumpa „śmieciami”, choć Biały Dom twierdził później, że prezydent użył słowa „śmiecie” w odniesieniu do żartu komika, który na wiecu Trumpa podczas monologu nazwał Portoryko wyspą śmieci, nawiązując do problemu, jaki z odpadami ma to terytorium.

Wybory w USA. Jak Kamala Harris zastąpiła Joe Bidena

W czerwcu telewizja CNN zorganizowała pierwszą debatę wyborami na prezydenta Stanów Zjednoczonych, w których kandydatem Demokratów był wówczas prezydent Joe Biden. Zdaniem komentatorów, Biden wyraźnie przegrał pojedynek - mówił niewyraźnie, gubił wątek i nie patrzył na swojego rywala, później tłumacząc swój słaby występ zmęczeniem po podróży z Europy. W USA zaczęto zadawać pytania czy - ze względu na stan zdrowia i zaawansowany wiek - Biden jest w stanie dalej sprawować urząd prezydenta. Kolejni sympatycy demokratów zaczęli publicznie namawiać Bidena, by zrezygnował ze startu. Początkowo Biden zapowiadał, że nie wycofa się z wyborów, ale w drugiej połowie lipca zmienił zdanie. Później kandydatką partii została wiceprezydent Kamala Harris, która nie brała udziału w prawyborach.