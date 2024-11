W 2012 r., w dzień po wybraniu Baracka Obamy na drugą kadencję, S&P 500 tracił natomiast 2,37 proc. W ciągu tygodnia od wyborów indeks spadł o 3,77 proc., w ciągu miesiąca stracił 1,01 proc., a w okresie do końca roku zniżkował o 0,15 proc. Najgorzej indeks ten zachowywał się w 2008 r., po pierwszym zwycięstwie wyborczym Obamy. W ciągu pierwszej sesji po wyborach stracił aż 5,27 proc., w tydzień zniżkował o 10,62 proc., w miesiąc tąpnął o 15,96 proc., a w okresie do końca grudnia spadł o 10,19 proc. Był to jednak okres globalnego kryzysu finansowego i paniki na rynkach.

Czy na rynkach może być duża niepewność po wyborach w USA?

- Wybory są obecnie traktowane jako następny katalizator dla rynków finansowych. Ostrzegamy jednak, że nad ich wynikiem może ciążyć niepewność, gdyż certyfikowanie wyborów prezydenckich może zająć wiele dni, a poszczególnych pojedynków wyborczych do Izby Reprezentantów może potrwać nawet tygodnie - twierdzi Amy Ho, dyrektorka ds. analiz strategicznych w JPMorgan Chase.

Tuż przed wyborami część analityków wskazywała jednak, że dla rynków będzie miało duże znaczenie nie tylko to, kto zostanie prezydentem, ale również która partia będzie kontrolowała Senat oraz miała przewagę w Izbie Reprezentantów. W USA to Kongres ma bowiem władzę nad budżetem i może poważnie ograniczać prezydentowi możliwość realizowania jego obietnic wyborczych.

Amerykańskie indeksy i tak już urosły w tym roku bardzo mocno. S&P 500 zyskał od początku roku do otwarcia wtorkowej sesji 19,8 proc. Według wyliczeń firmy Bespoke Investment Group, jego zwyżka w ciągu dziesięciu przedwyborczych miesięcy była największa od 1936 r.

S&P 500 zamknął ostatnią przedwyborczą sesję na poziomie 5712,69 pkt. Rekord ustanowił natomiast w październiku. Sięgnął wówczas 5878,46 pkt. Znalazł się więc już znacząco wyżej, niż większość strategów spodziewała się, że znajdzie się na koniec 2024 r. Średnia prognoz zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje, że ów indeks będzie wynosił na koniec grudnia 5548 pkt. Najbardziej optymistyczna prognoza (autorstwa Briana Belskiego z BMO) sugeruje, że S&P 500 zakończy rok na poziomie 6100 pkr. To oznaczałoby wzrost tego indeksu o 6,8 proc. w ciągu niecałych dwóch miesięcy. Dane historyczne wskazują natomiast, że w ostatnich 44 latach, w podobnym okresie powyborczym, S&P 500 rósł o co najmniej 5 proc. tylko trzykrotnie: w 2020 r., w 2004 r. (7,20 proc.) i w 1980 r. (5,21 proc.). Takie zwyżki mogą być więc trudne do powtórzenia przez indeks.