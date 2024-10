Wybory w USA. Zdecydować może jeden głos

Część Latynosów i Afroamerykanów rozważa poparcie Trumpa

Od wejścia w kampanię wyborczą Harris minimalnie zwiększyła poparcie wśród białych wyborców (58 proc. amerykańskiego społeczeństwa), gdzie teraz mogłaby uzyskać 44,8 proc. głosów – szacuje ABC. To zwiększa jej szanse na zdobycie trzech stanów północnych (Pensylwania, Wisconsin i Michigan), gdzie ludności kolorowej jest mniej. Jednak w tym czasie Trump zdołał przekonać do siebie nieco więcej wyborców latynoskich i Afroamerykanów. Teraz 57,9 proc. tych pierwszych i 81,8 proc. tych drugich byłoby gotowych poprzeć Harris. Odpływ tych wyborców do Trumpa może rozstrzygnąć o jego zwycięstwie w czterech pozostałych wahających się stanach. Latynosi są bardziej nieufni do demokratki przede wszystkim z powodu jej stosunku do kwestii cywilizacyjnych, jak aborcja. Mowa bowiem o wyborcach konserwatywnych. Część Afroamerykanów uważa natomiast, że Trump da im lepsze perspektywy ekonomiczne.

Gdyby wierzyć w sondaże z ostatnich dni, Harris minimalnie by wygrała te wybory, uzyskując 276 głosów elektorskich wobec 263 dla Trumpa. Ale czy ankietowani faktycznie ujawniają swoje intencje? Jeśli powtórzy się układ z wyborów prezydenckich z 2020 roku, kiedy sondaże nie doszacowały poparcia dla miliardera, wygrałby on, przejmując stany wahające i zdobywając 312 głosów elektorskich. Ale w cząstkowych wyborach do Kongresu w 2022 roku było dokładnie odwrotnie: to poparcie dla demokratów zostało niedoszacowane. Jeśli więc będziemy mieli powtórkę z tego scenariusza, to Harris zostanie pierwszą kobietą prezydentem, uzyskując 319 głosów elektorskich.

Poza pochodzeniem etnicznym linia podziału przebiega także na płaszczyźnie geograficznej. Do Harris należą wielkie miasta (ma tu 59,6 proc. poparcia), do Trumpa wieś (gdzie Harris może liczyć na tylko 39,7 proc. głosów). Bardzo wyrównana jest natomiast walka na przedmieściach, gdzie kandydatka demokratów może liczyć na 52,8 proc. głosów.

To może przesądzić o rezultacie w niektórych wahających się stanach, jak Georgia. Tu Atlanta, w ogromnym stopniu zamieszkana przez Afroamerykanów, stawia na Harris. Konserwatywna wieś tego stanu wybrałaby Trumpa. Ale co z przedmieściami Atlanty?

O preferencjach wyborczych decyduje też wykształcenie. Wśród Amerykanów, którzy mają przynajmniej studia licencjackie (college), 57,5 proc. stawia na Harris. Ale wśród tych, którzy podobnego wykształcenia nie mają, poparcie dla demokratki spada do 39,7 proc.