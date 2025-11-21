Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jest znaczenie rodziny prezydenta Putina w strukturze władzy Rosji?

Czy nepotyzm w Rosji można porównać ze strukturami mafijnymi?

W jaki sposób różne rodziny kontrolują strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki?

Jak zmieniała się rosyjska elita polityczna od czasów Jelcyna do czasów Putina?

„Jeśli chodzi o liczbę krewnych we władzach, to Putin jest rekordzistą wśród przywódców kraju od czasu dynastii carów Romanowych” – stwierdzili rosyjscy dziennikarze portalu Projekt, którzy z benedyktyńską cierpliwością przebadali 1329 przedstawicieli rosyjskich władz.

Ponad 75 proc. najważniejszych urzędników umieściło już swych krewnych we władzach i państwowych spółkach

Różnego rodzaju Putinów jest aż 26 w różnych organach władz czy państwowych korporacjach. Lepszy od niego jest tylko wódz Czeczenii Ramzan Kadyrow, który obdarzył stanowiskami 96 swoich krewnych. Ale oni w większości zajmują fotele w gabinetach władz i firm republikańskich lub regionalnych. Putinowie siedzą w centralnych organach władzy i głównych koncernach.

– Wśród wyższych rangą przywódców 76 proc. ma krewnych na służbie państwowej lub obsługujących państwowe kontrakty. Szefowie niezliczonych „rosrybołowst” czy „rosstatów” już znaleźli miejsca we władzach dla swych krewnych. Rosję przekazują przez dziedziczenie – wyjaśnia Jekaterina Arenina, jedna z dziennikarek uczestniczących w badaniach.