Wszyscy rzecz jasna porównują obecne odrodzenie „kultury donosów” do czasów ZSRR. Podobieństw jest bardzo wiele, m.in. i wtedy, i obecnie jest karalne niedonoszenie. – Ogromną różnicę stanowi to, że za czasów ZSRR cała procedura była znacznie bardziej utajniona. Obecnie jest bardziej jawna, ale przez to wcale nie mniej straszna, bo kończy się więzieniem – mówi historyk Siergiej Bondarenko.

Pewną osobliwością obecnej sytuacji jest istnienie „publicznych donosicieli”, którzy z denuncjacji uczynili sposób zdobycia sławy i zrobienia kariery. Od początku roku napisali oni tylko 7,6 proc. donosów, ale na nich skupia się uwaga społeczeństwa. To oni swym istnieniem i działaniem udowadniają, że władze lubią donosicieli i denuncjowanie jest opłacalne.

Publiczni „seryjni donosiciele” w Rosji

Jednym z „publicznych kapusiów” jest były prowincjonalny policjant Witalij Borodin, który specjalizuje się w donoszeniu na celebrytów, na przykład na Ałłę Pugaczową. Zadenuncjował też jednego z liderów opozycji Ilię Jaszina za przeprowadzenie internetowego streamu na temat rosyjskich zbrodni w podkijowskiej Buczy. Jaszin dostał osiem i pół roku łagru za „rozpowszechnianie fake’ów o rosyjskiej armii”.

Donosy dają pretekst służbom do wszczęcia spraw karnych przeciw osobom uważanym za nieprzyjazne systemowi lub ukryciu przez mundurowych własnych wykroczeń czy przestępstw przez uciszenie świadków. – Skrywają ich samowolę. W razie czego zawsze mogą bowiem powiedzieć: „To nie my, to zaniepokojeni obywatele zwrócili się do nas” – wyjaśnia jeden z niezależnych rosyjskich dziennikarzy.