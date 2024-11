Floryda: Zwolennicy prawa do aborcji wygrali, ale nic się nie zmieni

Przeciwko zmianom w konstytucji stanowej opowiadał się m.in. republikański gubernator Florydy, Ron DeSantis. Nie wiadomo jak w referendum zagłosował Donald Trump – pytany o to przez dziennikarzy zaapelował, by o tym nie rozmawiać.



Poprawka numer cztery, która była przedmiotem głosowania na Florydzie, dawałaby prawo do aborcji do momentu, w którym płód jest w stanie przeżyć poza organizmem matki. Dawałaby także prawo do przeprowadzenia aborcji, gdy ciążą zagraża zdrowiu matki.



Referenda ws. aborcji odbywają się również w dziewięciu innych stanach

Referenda ws. dostępu do aborcji odbywają się jeszcze w dziewięciu innych stanach. W większości z nich przedmiotem referendum jest wpisanie do konstytucji stanowych szerszego dostępu do aborcji. Tylko w Nebrasce głosowane są dwie przeciwstawne poprawki – jedna pozwalająca na aborcję do 24 tygodnia ciąży i druga, która zakazuje aborcji po trzecim trymestrze z wyjątkiem sytuacji szczególnych, takich jak sytuacja, gdy ciąża jest efektem gwałtu lub cudzołóstwa.



Na Florydzie aborcja po szóstym tygodniu ciąży została zakazana w maju.