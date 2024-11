Kamala Harris czy Donald Trump? Oto jest pytanie

Spora część Amerykanów już oddała głos (do poniedziałku rano prawie połowa ze 161 milionów zarejestrowanych). Kulminacją jest dzień wyborów, wtorek 5 listopada.

Reklama

Donald Trump, kandydat Partii Republikańskiej, zapowiada transformację Ameryki poprzez masowe deportacje nieudokumentowanych imigrantów, ataki na meksykańskie kartele narkotykowe, największe w ostatnim stuleciu podwyżki ceł oraz ogromne cięcia podatkowe, które fundamentalnie zmieniłyby podstawy amerykańskiej gospodarki oraz prawa podatkowego.

Wiele zmian czekałoby Amerykę po zwycięstwie Trumpa

Kandydatka Partii Demokratycznej Kamala Harris obiecuje naciskać na Kongres, by zatwierdził ustawę imigracyjną regulującą to, co się dzieje na południowej granicy. Chce wprowadzić pierwszy w historii federalny zakaz sztucznego podnoszenia cen żywności w sytuacjach kryzysowych, przywrócić ulgi podatkowe na dzieci oraz ograniczyć biurokrację, by mogło powstać więcej mieszkań.