Donald Trump: To będzie złoty wiek Ameryki. Dostaliśmy potężny mandat

Czytaj więcej Wybory w USA Wybory prezydenckie w USA: Donald Trump o krok od zostania 47 prezydentem USA (RELACJA) Amerykanie zakończyli głosowanie w wyborach, w których wybierają 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych. O urząd walczą obecna wiceprezydent USA, kandydatka Partii Demokratycznej Kamala Harris oraz były prezydent, kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump. Trump ogłosił już swoje zwycięstwo w wyborach.

- Naprawimy nasze granice, naprawimy wszystko, co jest nie tak z naszym krajem. Osiągnęliśmy najbardziej niewiarygodny polityczny sukces – oświadczył.



Donald Trump mówi o zwycięstwie wyborczym, którego „kraj dotąd nie widział”

- To jest zwycięstwo, którego nasz kraj nigdy dotąd nie widział. Chciałbym podziękować Amerykanom za to, że zostałem wybrany na waszego prezydenta. Będę walczyć o was, wasze rodziny, waszą przyszłość. Z każdym uderzeniem mojego serca będę walczyć za was. To naprawdę będzie złoty wiek Ameryki – zapowiedział Trump.- Nie spocznę dopóki nie zbuduję silnej, bezpiecznej, prosperującej Ameryki, na którą zasługujecie wy i wasze dzieci. Będziemy dotrzymywać obietnic - mówił.



- Wygraliśmy również wybory do Senatu, co jest wspaniałe – mówił też Trump nawiązując do zdobycia przez Partię Republikańską większości w Senacie. - Liczba zwycięstw w wyborach do Senatu była absolutnie niezwykła – dodał.