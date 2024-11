Trump przyznał, że zakończona właśnie kampania prezydencka będzie jego ostatnią, niezależnie od wyniku wyborów. - Chyba tak – stwierdził w odpowiedzi na jedno z pytań dziennikarzy.



Donald Trump: Moi zwolennicy nie są agresywnymi ludźmi, nie będzie aktów przemocy

Trump zapewniał, że jego zwolennicy nie dopuszczą się żadnych aktów przemocy. - Moi zwolennicy nie są agresywnymi ludźmi. Nie muszę im mówić (by nie stosowali przemocy). I z pewnością nie chcę żadnej przemocy – stwierdził.



- Jeśli przegram i będą to uczciwe wybory, to będę pierwszym, który to uzna – zapewnił również były prezydent.



