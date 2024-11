Wybory w USA. Bez paniki na otwarciu sesji na GPW

Wyraźnie zyskuje też dolar – stan na godz. 10.20 to kurs 4,06 zł wobec 3,99 zł we wtorek wieczorem. – Pierwsza reakcja rynków na informacje, że Trump ma szanse wrócić do Białego Domu, a Republikanie mogą wziąć Kongres, jest schematyczna. Mocno zyskał dolar, wzrosły rentowności obligacji, na nowe ATH wybił się bitcoin. Mamy cofnięcie na surowcach (obawy o globalną gospodarkę, jeżeli rozkręci się wojna na cła), w tym też (co nieco zastanawiające z punktu widzenia scenariuszy inflacji) na złocie – komentuje Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ.