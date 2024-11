Wybory prezydenckie w USA: Kamala Harris czy Donald Trump? Znamy prognozę z Pennsylwanii

Pennsylwania – wynik wyborów

Stan ten jest częścią tak zwanej "niebieskiej ściany ” Demokratów, wraz z Michigan i Wisconsin, które partia uważa za kluczowe dla zdobycia Białego Domu. Prezydent Biden nieznacznie wygrał we wszystkich trzech w 2020 roku, ale Trump pokonał tam Hillary Clinton w 2016 roku.

Cztery lata temu Joe Biden otrzymał 50,01 proc. głosów, a Donald Trump 48,84 proc. W przeliczeniu na liczbę głosów Biden miał około 80 tys. głosów przewagi.

Według szacunkowych wyników podanych przez stację NBC News, zwycięzcą wyborów w Pennsylwanii został Donald Trump. To trzeci z siedmiu „wahających się stanów”, który może przybliżyć kandydata Republikanów do powrotu do Białego Domu. Wcześniej szacunki wskazały na zwycięstwo Trumpa w Georgii i Karolinie Północnej.

Stany wahające się wybiorą prezydenta USA

O Biały Dom walczą w USA były prezydent, kandydat Partii Republikańskiej, Donald Trump i obecna wiceprezydent, kandydatka Partii Demokratycznej, Kamala Harris. Sondaże wskazują, że kandydaci cieszą się podobnym poparciem w skali całego kraju – o wyniku wyborów prawdopodobnie rozstrzygną starcia w siedmiu tzw. wahających się stanach (ang. swing states) - Georgia, Karolina Północna, Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Nevada i Arizona.