Radość Viktora Orbána. UE musi pozostać zjednoczona wobec Trumpa

W Komisji Europejskiej od miesięcy działa urzędnicza grupa zadaniowa, pod bezpośrednim nadzorem Ursuli von der Leyen, która kwantyfikuje uzależnienie UE od USA

Trump w czasie kampanii zapowiadał, ze nałoży 10–20-proc. cła na import do USA z każdego kierunku, a na ten chiński – nawet 60-proc. Transakcyjność to jedyny argument, który rozumie ten były biznesmen. I to nie jest dla UE nowością, w Brukseli takie podejście jest świetnie rozumiane. I na taką ewentualność właśnie UE się przygotowuje. W Komisji Europejskiej od miesięcy działa urzędnicza grupa zadaniowa, pod bezpośrednim nadzorem Ursuli von der Leyen, która kwantyfikuje uzależnienie UE od USA. Bada na przykład, co stanie się, jeśli USA będą bardziej protekcjonistyczne (a to możliwe szczególnie pod wodzą Trumpa). Jakie towary może chcieć zablokować, co z tego wynika dla UE, w jakie państwa to uderzy itp.

Joe Biden blokował szczepionki

UE nie boi się, że Trump będzie antyeuropejski. Bo i Joe Biden myślał przede wszystkim o interesach USA, nie zważając na UE. W Brukseli do dziś pamiętają początek kadencji odchodzącego już demokratycznego prezydenta, gdy ten zakazał eksportu do UE kluczowych komponentów do produkcji szczepionek przeciw Covid-19. Czy gdy bez żadnych konsultacji z Europejczykami zdecydował o wycofaniu wojsk z Afganistanu, doprowadzając do chaosu w tym państwie i stwarzając bezpośrednie zagrożenie również dla przebywających tam Europejczyków.

USA mogą oferować gwarancje bezpieczeństwa wybranym krajom, tanią energię, czy – z drugiej strony – prowadzić wybiórczą politykę sankcji handlowych uderzającą bardziej w wybrane państwa

Wreszcie flagowa inicjatywa Bidena – ustawa IRA (ang. Inflation Reduction Act), która pompuje setki miliardów euro w amerykańskie przedsiębiorstwa decydujące się na udział w transformacji energetycznej. To czystej wody protekcjonizm, który osłabia konkurencyjność europejskich podmiotów. Wreszcie karne cła na chińskie samochody elektryczne, które spowodowały przekierowanie całej fali do Europy i wykreowały napięcia w Unii. Biden jednak nigdy nie próbował UE dzielić. W Brukseli słychać obawy, że Trump może być tym zainteresowany, a ma duże możliwości: USA mogą oferować gwarancje bezpieczeństwa wybranym krajom, tanią energię, czy – z drugiej strony – prowadzić wybiórczą politykę sankcji handlowych uderzającą bardziej w wybrane państwa.

Jak zachować jedność UE

– Jest oczywiste, że państwa członkowskie mają dwustronne relacje z USA. Ale ważne, żeby przynajmniej przed inauguracją nowego prezydenta UE miała wspólny przekaz wobec USA – mówi nieoficjalnie unijny dyplomata. Niektórzy eksperci wyrażają nadzieję, że wybór Trumpa może być pobudką dla UE, żeby właśnie bardziej się zjednoczyła i wspólnie zadbała o swoją obronę i gospodarkę.