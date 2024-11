Wybory prezydenckie w USA. Kto miał lepszą kampanię? Dr Oczkoś: Teraz to oczywiste. Ale był moment załamania

Ekspert zauważył, że Kamali Harris nie pomogło, że pełniła funkcję wiceprezydenta. - To nie dotyczy Kamali Harris, mówię o wiceprezydentach w ogóle. (...) To jest funkcja, która wydaje się być fantastyczna, kiedy zastępuje się z jakiegoś powodu urzędującego prezydenta. W pozostałych przypadkach wiceprezydent nie ma łatwo. Przypisuje się mu się to, co się nie udało, ludzie nie wiedzą nawet, czy nie udało się, bo wiceprezydent nie dał rady, czy dlatego, że prezydent go ograniczał - przekonywał.

Trump „dostanie zastrzyk adrenaliny”

Zdaniem dra Oczkosia, po prezydenturze Donalda Trumpa możemy spodziewać się „wszystkiego” - i to byłaby „najłatwiejsza odpowiedź”. - Jak popatrzymy na głosy elektorskie – ile trzeba było zdobyć, a ile już zdobył Trump – to jest zwycięstwo przekonujące. Jeśli spodziewał się. że może przegra, może zwycięstwo będzie „o włos”, że jego zwolennicy będą musieli protestować, jeszcze raz zdobywać Kapitol, to myślę, że (teraz) dostanie uderzenie adrenaliny, że oto wraca. Pamiętajmy, że Trump ma prawie osiemdziesiąt lat, jest wkurzony i (ma) to, co jest najgorsze w polityce – poczucie, że chce się zemścić - mówił dr Oczkoś.

Ekspert powiedział, że ważnym pytaniem jest to, w którą stronę pójdzie polityka. - To prawdopodobnie pytanie do psychologa, ale osobowość narcystyczna plus polityka, plus adrenalina to jest mieszanka niebezpieczna – powiedział dr Oczkoś.