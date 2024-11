Jacek Czaputowicz: Rząd Donalda Tuska musi budować relacje z USA na rozwiązaniach rządu PiS

Donald Trump przed wyborami powiedział, że on tę wojnę zakończy. Rzeczywiście tak będzie, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych ma tę siłę i narzędzia, żeby zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. Jeśli tak, to z jakim rezultatem?

Jest oczekiwanie społeczeństwa amerykańskiego, a także w Europie i w Polsce na zakończenie wojny. Czy on da radę to szybko zakończyć na takich warunkach, które będą dla Amerykanów do przyjęcia? to znaczy, że oni ciągle zachowują przywództwo, że to nie będzie porażka Zachodu, że to nie będzie zwycięstwo Putina? Jeżeli by tak było, to może dojść do tego, że będzie kontynuował wsparcie dla Ukrainy, bo nie może sobie pozwolić na osłabienie hegemonii Stanów Zjednoczonych czy wysłanie sygnałów, że Stany Zjednoczone są słabe. Nie wykluczam scenariusza, że on będzie silnie wspierał Ukrainę do czasu zawarcia jakiegoś porozumienia, które do zaakceptowania przez Ukrainę i Zachód.

Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych on nie odda Ukrainy Rosji? Nie będzie ponad głowami Polski dokonywał porozumienia z Putinem, co też będzie niebezpieczna dla Polski i regionu.

Może to zrobić ponad głową Polski, bo w kwestii stosunków międzynarodowych nie jesteśmy dużym graczem. Dobrze byłoby, gdybyśmy byli. Jaki jest punkt wyjścia? Punkt wyjścia jest bardzo niedobry. Jest administracja Joe Bidena, podczas której wybuchła wojna. Ofensywa Rosjan trwa. Tylko w ostatnim tygodniu posunęli się o 9 km. Co można zrobić, żeby to zatrzymać to jest duży znak zapytania. Gdzie byłby ten kompromis? Czy to byłaby jakaś linia zamrożona? Jeżeli byłaby, to jak zapewnić bezpieczeństwo reszcie Ukrainy, czyli tej głównej suwerennej Ukrainy. Jak zapewnić bezpieczeństwo w Europie Środkowej i w Polsce. Społeczność międzynarodowa będzie musiała się naradzić i zastanowić, jak dalej to prowadzić.

Donald Trump na przemówieniu powyborczym powiedział, że nadchodzi złota era w Stanach Zjednoczonych i on odbuduje Stany Zjednoczone. Czego możemy się spodziewać po tej prezydenturze?