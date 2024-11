Liczba elektorów wybierających prezydenta USA w listopadowych wyborach prezydenckich w poszczególnych stanach PAP

W Georgii, stanie, o którym głośno było w 2020 roku ze względu na podejmowane przez Donalda Trumpa próby zmiany wyniku głosowania w tym stanie, sondaże nie są jednoznaczne – w badaniu New York Times/Siena College Harris ma 48 proc. a Trump 47 proc., a w sondażu Emerson College/The Hill prowadzi Trump z poparciem 50 proc. przy 49 proc. dla Harris. W 2020 roku Joe Biden wygrał tu o włos zdobywając 49,5 proc. głosów przy 49,3 proc. dla Trumpa.



Również w Michigan sondaże nie wskazują pewnego zwycięzcy – ten New York Times/Siena College daje obojgu kandydatom po 47 proc., sondaż Emerson College/The Hill wskazuje na przewagę Harris (50 do 48 proc.). W 2020 roku zwycięstwo Bidena było tu wyraźne (50,6 do 47,8 proc.).



Kamala Harris, najważniejsze daty PAP

W Nevadzie sondaż New York Times/Siena College wskazuje na przewagę Harris (49 do 46 proc.), a w badaniu Emerson College/The Hill jest remis (po 48 proc.). W 2020 roku Biden uzyskał tu 50,1 proc. przy 47,7 proc. dla Trumpa.



W Karolinie Północnej jeden sondaż (New York Times/Siena College) wskazuje na przewagę Harris (48 do 46 proc.), drugi (Emerson College/The Hill) na minimalną przewagę Trumpa (49 do 48 proc.). W 2020 roku tryumfował tu Trump (50,1 proc. do 48,7 proc.).