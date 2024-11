Bogusław Chrabota: Czy Donald Trump będzie grabarzem demokracji?

Czy Ameryka jest skazana na radykalizm Donalda Trumpa?

Administracja Joe Bidena przygotowała w czerwcu tego roku plan legalizacji pobytu dla pół miliona z nich. Zalegalizować mogą się ci, którzy mają małżonków z amerykańskim obywatelstwem. To projekt rozsądny i humanitarny, nie załatwia problemu, ale jest jakąś ścieżką do przodu. Chce czy nie, nowa administracja będzie musiała się z tym projektem i jemu podobnymi zmierzyć. Wbrew buńczucznym zapowiedziom Trumpa z kampanii o imigrantach „zatruwających krew” Ameryki, polityczne praxis będzie musiało uwzględnić kompromis pomiędzy wyborczymi obietnicami i rzeczywistością.

Przykład nielegalnych imigrantów to tylko ilustracja szerszego problemu, któremu na imię „kolejne cztery lata Trumpa w Białym Domu”. Związani z demokratami intelektualiści boją się, że będzie to czas eskalacji radykalizmu nowego prezydenta. Powołują się przy tym na przykład Polski; pierwszy rząd PiS był tylko zapowiedzią tego, co się działo nad Wisłą w latach 2017–2024. Tak i nie. Nie można wykluczać i takiego schematu. Ale może być inaczej. Trump zrealizuje swoje obietnice uszczelnienia granicy, utrudnienia życia imigrantom, podniesienia ceł czy transakcyjności w polityce zagranicznej, ale nie przekroczy żadnej „czerwonej linii”; mimo swego narcyzmu i megalomanii jest przecież nieodrodnym dzieckiem „uporządkowanej” konstytucyjnie Ameryki, której rozchwianie będzie oznaczało koniec amerykańskiego republikanizmu i amerykańskiej demokracji. Czy naprawdę chce być grabarzem Stanów Zjednoczonych? Tego mu nie zarzucają nawet najszczersi wrogowie.