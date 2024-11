Bogusław Chrabota: Rynek woli Donalda Trumpa. Demokratyczne elity Kamalę Harris

Dla Europy lepsza będzie Kamala Harris

Europa musi się przynajmniej nieco obawiać deklarowanego izolacjonizmu Trumpa i jego transakcyjności. O ile jednak w pierwszym przypadku jest nadzieja, że to właśnie stary kontynent, a nie Chiny będzie grał rolę głównego partnera gospodarczego, to niepokoje związane z transakcyjnością Trumpa dotyczą w pierwszej kolejności możliwości jego dogadania się z Rosją. Nie tylko wbrew interesom Kijowa, ale przede wszystkim wystawiając europejskich partnerów na strategiczne zagrożenie ze strony Moskwy. To także główny problem Polski; nasze relacje partnerskie z USA są z perspektywy Waszyngtonu wzorcowe, choćby w dziedzinie wydatków zbrojeniowych, ale to, co się będzie działo za naszą wschodnią granicą, rozstrzygnie o kierunku polskiej polityki na dekady. W tym sensie bliżej nam do przewidywalnej Kamali niż do transakcyjnego Trumpa.

W innym miejscu napisałem, że ani Donald Trump, ani Kamala Harris nie rozwiążą problemów Ameryki w cztery lata. To prawda, niemniej z perspektywy bieżących interesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych ma znaczenie zarówno spokój społeczny i zrównoważony rozwój, deklarowane przez Harris, jak i zwijanie amerykańskiego welfare state, co zapowiada Trump. Poza wszystkim ważne jest jeszcze jedno: slogany wyborcze i buńczuczne hasła z czasu kampanii szybko wybrzmią. Ważne jest, kogo prezydentka/prezydent Stanów Zjednoczonych doproszą do swojej administracji, bo to właśnie ci ludzie będą realizowali konkretną politykę. W wypadku Kamali Harris te nazwiska z grubsza są znane. Na kogo postawi Trump? – to zagadka.