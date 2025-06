Sztab Karola Nawrockiego potrafił wykorzystać siłę mediów społecznościowych

Jednocześnie w Polsce utrzymuje się duży odsetek migracji młodzieży i młodych dorosłych do miast, co sprawia, że struktura demograficzna metropolii jest hybrydowa: obok rdzennych mieszkańców zamieszkują je studenci, młode rodziny czy pracownicy sezonowi, a także seniorzy mieszkający zwykle w centrach miast. W rezultacie komunikacja polityczna (i społeczna) nie powinna koncentrować się wyłącznie na kategorii „mieszkańcy miasta” jako grupie jednorodnej. Konieczne jest uwzględnienie różnych segmentów – studentów, młodych rodziców, osób nieaktywnych ekonomicznie (w tym seniorów). W praktyce cyfrowej dotyczy to między innymi geotargetowania reklam i postów, a także przygotowania treści w różnych rejestrach językowych, które umożliwią spójność komunikacji pomiędzy profilami oficjalnych instytucji a użytkownikami o zróżnicowanym statusie ekonomicznym i społecznym.

Równolegle do roli młodszych użytkowników social mediów należy zwrócić uwagę na segment osób powyżej 55. roku życia, który charakteryzuje najwyższy procentowy wzrost liczby realnych użytkowników. Mimo że ich udział w całkowitym zasięgu nadal pozostaje niższy niż w grupach młodszych, to jednak coraz większa część tej grupy nabywa kompetencje cyfrowe. Korzystanie z mediów społecznościowych przez seniorów ma charakter wielowymiarowy: utrzymywanie kontaktów towarzyskich, uzyskiwanie informacji zdrowotnych czy uczestnictwo w inicjatywach lokalnych (np. wolontariat).

W praktyce oznacza to radykalną zmianę modelu polityki komunikacyjnej. Dawne reguły – kontrolowany przekaz, liniowa narracja, przekaz jednokierunkowy nadawca–odbiorca – ustępują miejsca interakcji, personalizacji i rozproszeniu komunikatów. W kampanii Nawrockiego wykorzystano to w pełni. W mediach społecznościowych pojawiały się materiały dopasowane do konkretnych grup: inny ton i forma na TikToku, inny na Facebooku, jeszcze inny w youtube’owych wywiadach czy shortsach. Całość była spójna, bo oparta na prostym, ale emocjonalnie skutecznym przekazie: „normalność”, „tożsamość”, „Polska dla ludzi”.

W kampanii Rafała Trzaskowskiego zabrakło osobistych historii i emocji

Z kolei kampania Trzaskowskiego opierała się na postulatach merytorycznych, apelach o odpowiedzialność i europejskość. Słusznych i ważnych – ale podanych w formie, która nie rezonowała z mechanizmami platform. Za mało było osobistych historii, za mało emocji, za mało interaktywności. To pokazuje, że dzisiejsza komunikacja polityczna musi uwzględniać nie tylko treść, ale przede wszystkim strukturę uwagi cyfrowej: pierwsze sekundy, kody wizualne, język wspólnoty.

Nie oznacza to oczywiście, że polityka ma sprowadzić się do show na TikToku. Ale oznacza, że jeśli chce skutecznie docierać do obywateli – szczególnie tych młodszych – musi zrozumieć nowe reguły gry. Nie wystarczy być obecnym. Trzeba być widzialnym. A to wymaga kompetencji, odwagi i zespołów, które rozumieją specyfikę cyfrowego przekazu.