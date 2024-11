Dr hab. Włodzimierz Batóg: Donald Trump identyfikował zagrożenia lepiej niż Kamala Harris

Gdzie demokraci popełnili błąd? To kwestia nagłej zmiany kandydata czy wybór złego kandydata?

Nie było innej osoby, którą można by było wybrać. Sytuacja w Partii Demokratycznej była taka, że Joe Bidenowi spodobało się bycie prezydentem i nie chciał ustąpić – przyjąć do wiadomości, że nie jest w stanie wygrać z Donaldem Trumpem. Dopiero, kiedy kampania się rozkręciła, i kiedy miejsce miała debata Trump-Biden, uwydatniło się to, jak bardzo kandydat demokratów jest słaby w starciu z kandydatem republikańskim. Wówczas zaczęły się szybkie – i nerwowe – poszukiwania kandydata, którego trzeba było wypromować. Trzeba było stworzyć kandydata i obudować go jakąś legendą, teorią, a także dopisać do tej osoby jakąś historię. Jak popatrzy się na to, jak budowano kampanię Kamali Harris, to widać, że to było tworzenie elementów, z których próbowano ułożyć dobrego kandydata. Pierwszą rzeczą było to, że to była córka imigrantów i prokurator, która rozprawi się z niecnym przestępcą Trumpem, ale też to, że Harris świetnie mówi, bo na sali sądowej jej popisy oratorskie robiły wielkie wrażenie. A Trump nie ma nic do powiedzenia. Ważne było również, że jest kobietą, więc czuje lepiej sprawy kobiet i zmarginalizowanych grup społecznych. Ale to wszystko się nie kleiło, wydaje mi się, że zabrakło czasu. Nie udało się stworzyć – choć zabrzmi to bardzo marketingowo – produktu pod nazwą Kamala Harris. Amerykanie nie bardzo wiedzieli, czego mogą się spodziewać.

Jest jeszcze jedna kwestia, o której w Polsce się nie słyszy – i o której się nie mówi – a w USA – owszem. To to, jak bardzo Kamala Harris nie radziła sobie w różnych sytuacjach. Był taki – trwający godzinę – wywiad dla CNN, z którego trzeba było wyrzucić co najmniej 20 minut, bo odpowiedzi kandydatki były nieakceptowalne. Jak wiemy CNN sprzyja demokratom, a to był element budowania osoby Kamali Harris jako prezydenta – osoby, mającej umiejętności, które mogą poprowadzić Amerykę do naprawy sytuacji wewnątrz kraju. Amerykanie tego nie widzieli. Donald Trump może nie jest najmądrzejszy, ale przynajmniej jest im znany – mniej więcej wiadomo, czego się po nim spodziewać. Nawet jeżeli Trump mówi głupoty, to Amerykanie widzą w nim kogoś, kto lepiej wyraża ich interesy. Oni nie zwracają uwagi na to, że czasem opowiada zupełnie niestworzone historie. Kontekst tego jest inny – w rzeczywistości amerykańskiej to, co mówi Trump lepiej brzmi, nawet jeśli jest faktograficznie bez sensu. Jeśli przeniesiemy to na grunt polski, to porównujemy to, co on mówi, z tym, co my sobie wyobrażamy o Ameryce. To powód, dla którego w Europie powstaje dysonans poznawczy. To jest w innym kontekście – mechaniczne przeniesienie jednego kontekstu na inny się nie sprawdza i dlatego Donald Trump wychodzi w Europie na niezbyt mądrego prezydenta.

Czy można się spodziewać protestów lub niepokojów społecznych w związku z wygraną Donalda Trumpa?

Pewnie tak. Jestem przekonany, że wściekłość radykalnych zwolenników Kamali Harris sprowokuje ich do wyjścia na ulice. Miałem okazję obserwować wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, trafiłem wówczas w samo centrum demonstracji wściekłych zwolenników Hillary Clinton, która odbywała się pod Trump Tower na Manhattanie. Emocje były dokładnie takie same, jak 6 stycznia 2021 roku na Kapitolu. Kiedy porównywałem jedno i drugie, to miałem nawet wrażenie, że na Kapitolu było spokojniej niż wśród demonstrujących – w bardzo radykalny sposób – zwolenników Clinton. Kiedy mieszkałem w Waszyngtonie widziałem też demonstrację przeciwników Trumpa. Poziom emocji jest co najmniej dokładnie taki sam.

Jakie są najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją Stany Zjednoczone po tych wyborach?

Trump obiecywał, że zajmie się krajem i wydaje mi się, że będzie miał taką szansę. Tylko musi to zrobić dobrze. Wiadomo, że republikanie odnieśli zwycięstwo w Senacie – to duży sukces. Prawdopodobnie odniosą też zwycięstwo w Izbie Reprezentantów. Mając prezydenta, będą w stanie przeprowadzić jakieś reformy wewnętrzne. To pierwsza rzecz. Drugą kwestią jest dobór ludzi – pierwsza prezydentura Trumpa była kompletnie chaotyczna, ponieważ – moim zdaniem – źle dobierał współpracowników. Była ogromna rotacja na stanowiskach i dlatego ta prezydentura była taka niespójna. Trump przyjmował ludzi i po kilku miesiącach ich wyrzucał. I nie bardzo było wiadomo, dlaczego tak się dzieje. To powodowało różne nerwowe reakcje, podziały i konflikty.