Zwycięstwo Trumpa ma być dla PiS początkiem powrotu do władzy. Sikorski może to zablokować

– Na zaproszenie przyjaciół ze sztabu Donalda Trumpa przyjechałem do Waszyngtonu podglądać ich pracę w tych ostatnich, najintensywniejszych momentach kampanii. Donald, Make America Great Again, and in May we’ll make Poland great too! – napisał na portalu X poseł PiS Michał Moskal, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Europarlamentarzysta Dominik Tarczyński pozuje na polskiego klona Trumpa nawet podczas jego wieców, siadając na widowni za plecami kandydata republikanów na prezydenta USA ubrany podobnie jak on.

Reklama

PiS zrobi duże badania po wyborach prezydenckich w USA, testując swoich kandydatów na prezydenta

Kandydat PiS na prezydenta miał być ogłoszony 11 listopada, jednak termin został zmieniony m.in. ze względu na wybory w Stanach Zjednoczonych. Partia Jarosława Kaczyńskiego po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów w USA chce zrobić duże badania, które wskażą, który kandydat PiS byłby najlepszy po zmianie warty w Białym Domu.

Nowy prezydent USA da nową dynamikę polityczną również w Polsce, gdyż mocarstwo będące naszym sojusznikiem jest też uznawane za gwaranta bezpieczeństwa światowego i przeciwwagę dla potęgi Rosji, agresora w stosunku do Ukrainy. PiS grało na Trumpa przed laty, a prezes występował nawet w czapeczce napisem „Make America Great Again”. Dlaczego PiS pokłada w powrocie Trumpa do Białego Domu aż tak wielkie nadzieje?

Czy zwycięstwo Trumpa w listopadzie równa się sukcesowi PiS w maju?

O bliskich relacjach z Trumpem przekonują nas ustawicznie prezydent Andrzej Duda, który pretendenta do najważniejszego amerykańskiego urzędu nazywa „ucieleśnieniem amerykańskiego bohatera”, a z kolei Trump mówi o Dudzie, że jest jego „wielkim przyjacielem”. Duża część Polaków ma słabość do USA i wierzą w amerykański mit, a spotkania z amerykańskim przywódcą traktują niczym polityczne namaszczenie. Czy tak będzie i tym razem? Niekoniecznie.