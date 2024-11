Czytaj więcej Wybory w USA Wybory prezydenckie w USA: Donald Trump o krok od zostania 47 prezydentem USA (RELACJA) Amerykanie zakończyli głosowanie w wyborach, w których wybierają 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych. O urząd walczą obecna wiceprezydent USA, kandydatka Partii Demokratycznej Kamala Harris oraz były prezydent, kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump. Trump ogłosił już swoje zwycięstwo w wyborach.

Trump może być już praktycznie pewny zwycięstwa w wyborach prezydenckich w USA – Fox News już ogłosiło jego wygraną, CNN i NBC News wskazują, że brakuje mu czterech głosów elektorskich, by zagwarantować sobie wybór na 47 prezydenta USA.



Szymon Hołownia: Dziś liczy się ten, kto jest silny

- Wiemy jak wygląda sytuacja, Donald Trump najprawdopodobniej jest zwycięzcą tych wyborów i po raz pierwszy wygrywa nie tylko jeśli chodzi o liczbę elektorów, ale też na liczbę głosów – zauważył Hołownia. W 2016 roku Trump został prezydentem, mimo że w skali całego kraju zdobył mniej głosów niż Hillary Clinton (uzyskał jednak więcej głosów elektorskich).



- To nie jest żaden koniec świata, to jest początek nowego świata, w którym Polska będzie musiała odnaleźć się według prostego klucza. Europa i Polska dostały jasny sygnał,. że muszą budować swój własny potencjał: zarówno gospodarczy, jak i bezpieczeństwa – ocenił marszałek Sejmu. Jego zdaniem obecnymi czasami rządzi zasada „umiesz liczyć, licz na siebie”, a „rozłożenie akcentów” będzie obecnie zupełnie inne niż było, jeśli chodzi o to w jakim zakresie bezpieczeństwo Europie zapewniać będą USA.