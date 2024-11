Harris czy Trump? Wybory na Prezydenta Stanów, a nie prezydenta obywateli USA

Bo tam nie ma odpowiednika naszego dowodu osobistego, oficjalnie potwierdzającego tożsamość obywatela?

Teraz już jest, można wyrobić sobie tzw. ID, ale nie jest ono zbyt popularne. Istnieje też tzw. prawo jazdy z gwiazdką – taką, jak na fladze USA – które jest dokumentem federalnym. Ale wymaga to dodatkowej weryfikacji, więc nie każdy je ma. Nie ma obowiązku posiadania dokumentu tożsamości, ale prawo jazdy prawie każdy ma, bo ciężko tam bez niego żyć.

Stąd biorą się plotki o osobach bez obywatelstwa, które jakoby głosowały?

To nie do końca plotki, bo takie sytuacje się zdarzają. Ale podobnie jak w Polsce, uznaje się, że były to tak marginalne przypadki, że nie miały wpływu na wynik. Ale tak, zdarza się, że osoby bez obywatelstwa przyjeżdżają i głosują.

To także stany określają sposób liczenia głosów. Stąd tak długie oczekiwanie na ostateczny wynik?

Tak, czasem są one liczone ręcznie, czasem przez maszyny albo system elektroniczny. Z tym też bywają problemy, np. przy wyborze Busha Juniora na Florydzie głosy liczone były trzy razy, aż Sąd Najwyższy kazał zaprzestać liczenia. A ustalenie dokładnego wyniku w stanach jest ważne, bo zwycięzca dostaje wszystkie głosy elektorskie z danego stanu. Zdarzają się też tzw. gnuśni elektorzy, którzy głosują niezgodnie z wolą stanu, a kara za takie wyłamanie się jest niewielka, ok. 1000 dolarów. Choć oczywiście grozi to ostracyzmem w polityce.