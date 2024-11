Lista wiceprezydentów USA po II wojnie światowej:

Alben Barkley (demokrata) - 33. prezydent USA Harry Truman,

Richard Nixon (republikanin) - 34. prezydent USA Dwight Eisenhower,

Lyndon B. Johnson (demokrata) - 35. prezydent USA John F. Kennedy,

Hubert Humphrey (demokrata) - 36. prezydent USA Lyndon B. Johnson,

Spiro T. Agnew (republikanin) - 37. prezydent USA Richard Nixon,

Gerald Ford (republikanin) - 37. prezydent USA Richard Nixon,

Nelson Rockefeller (republikanin) - 38. prezydent USA Gerald Ford,

Walter Mondale (demokrata) - 39. prezydent USA Jimmy Carter,

George H.W. Bush (republikanin) - 40. prezydent USA Ronald Reagan,

Dan Quayle (republikanin) - 41. prezydent USA George H.W. Bush,

Al Gore (demokrata) - 42. prezydent USA Bill Clinton,

Dick Cheney (republikanin) - 43. prezydent USA George W. Bush,

Joe Biden (demokrata) - 44. prezydent USA Barack Obama,

Mike Pence (republikanin) - 45. prezydent USA Donald Trump,

Kamala Harris (demokratka) - 46. prezydent USA Joe Biden.

Wybory w USA 2024: Wiceprezydentem Tim Walz czy J.D. Vance?

W przypadku wygranej kandydatki demokratów Kamali Harris stanowisko wiceprezydenta obejmie sześćdziesięcioletni gubernator Minnesoty Tim Walz. W grudniu 2023 roku Walz stanął na czele Stowarzyszenia Gubernatorów Demokratów, a oficjalną nominację kandydatury wiceprezydenckiej z ramienia demokratów otrzymał 21 sierpnia. W przypadku wygranej Donalda Trumpa stanowisko wiceprezydenta zajmie 40-letni J.D. Vance (James David Vance), pełniący od 2023 roku funkcję senatora z Ohio. Vance ukończył studia prawnicze, jest też autorem bestsellerowej powieści “Elegia dla bidoków” (ang. Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, wyd. Harper 2016), która w latach 2016 i 2017 znalazła się na liście bestsellerów New York Timesa.

Kandydaci na wiceprezydentów mają za sobą 90-minutową debatę, zorganizowaną przez stację CBS News. Podczas nagrania zrealizowanego bez udziału publiczności kandydaci odpowiadali na pytania dotyczące m.in. imigrantów, praw kobiet i sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie. CNN oceniło poziom debaty jako „normalny” i „wyważony”. Kandydatów pochwalono m.in. za utrzymanie kulturalnego tonu wypowiedzi i unikanie ataków personalnych. Zdaniem amerykańskich mediów przebieg debaty nie będzie mieć jednak znaczącego wpływu na wyniki wyborów.