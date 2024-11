Early voting organizują władze stanowe i to od nich zależy, kto i w jaki sposób będzie mógł zagłosować. Niektórzy muszą stawić się w miejscu głosowania osobiście, inni mogą wybrać głosowanie korespondencyjnie (zależnie od stanu – mając do tego powód lub nie).

Przed obecnymi wyborami, jak podaje U.S. Vote Foundation, można głosować w niemal wszystkich stanach. Takiej możliwości nie mają mieszkańcy Alabamy i New Hampshire. Z kolei między innymi w Illinois, Michigan, Missisipi i Wirginii głosować można było już od września.

Do teraz zagłosowało już ponad 70 mln obywateli. Jak podaje portal Election Lab University of Florida, łączna liczba głosujących przed terminem to 78 003 222, w tym 42 654 364 głosujących osobiście oraz 35 348 858 zwróconych kart do głosowania korespondencyjnego na 67 456 847 próśb o ich wydanie. Dane są aktualne na 3 listopada 2024 roku, godzinę 9:09 czasu wschodniego.

Dlaczego Amerykanie mogą głosować wcześniej?

Jak podaje portal NBC News Demokraci, z których ramienia startuje w wyborach Kamala Harris, nawołują do tego, by skorzystać z przedterminowego głosowania – dzięki temu głosy mają być zabezpieczone przed Election Day. Chociaż Republikanie podchodzą do wcześniejszego głosowania sceptycznie, to także oni zachęcają w tej kampanii do skorzystania z takiej możliwości.

Dlaczego Amerykanie mogą głosować przed wyznaczonym dniem wyborów? Ma to ułatwić dostęp do głosowania i zwiększyć frekwencję. Gdyby wszyscy mogli głosować tylko jednego dnia, byłoby to bardzo duże obciążenie, co odbić mogłoby się niekorzystnie zarówno na głosujących, jak i na komisjach wyborczych. Omijają ich długie kolejki lub niemożność zagłosowania przez na przykład zobowiązania zawodowe, wyjazd, sprawy rodzinne czy chociażby zdrowotne. To także pewnego rodzaju zabezpieczenie, gdyby coś stało się w dniu wyborów i nie pozwoliło na oddanie głosów wszystkim zainteresowanym.