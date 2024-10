Pokolenie Z a polityka międzynarodowa USA

Jak pokazały wyniki sondażu, najmłodsi amerykańscy wyborcy podchodzą sceptycznie do dalszego wsparcia polityki Izraela przez USA. W wynikach październikowego badania 44 procent respondentów w wieku 59 lat (i starszych) poparło wsparcie Izraela przez amerykańskie władze aż do momentu osiągnięcia przez Izrael zwycięstwa w konflikcie. Taką samą opinię wyraziło 27 proc. ankietowanych z pokolenia Z. Dla porównania, 8 proc. najstarszych respondentów chce natychmiastowego zakończenia wsparcia Izraela przez USA. Taką opcję zaznaczyło natomiast dwa razy więcej najmłodszych respondentów. Jeśli brać pod uwagę wszystkie badane grupy wiekowe, to różnica w opiniach (poparcie dalszego wsparcia Izraela przez USA) pomiędzy młodszymi ankietowanymi (pokolenie Z plus milenialsi) a najstarszymi respondentami wynosi ok. 20 punktów.

Eksperci: Głosy młodych są lekceważone

Eksperci poproszeni przez Newsweek o skomentowanie wyników sondażu zauważają, że politycy nie doceniają głosów najmłodszych wyborców. Podobnie w przypadku ich zaangażowania politycznego, a także wykonywanego przez nich wolontariatu, związanego np. z działalnością na rzecz powiększenia frekwencji w wyborach. - Konsultanci polityczni często mają tendencję do lekceważenia głosów młodych. Powinni się martwić nie tylko o to, czy ludzie pójdą i zagłosują w dniu wyborów, ale także o to, czy ci ludzie pojawią się i pomogą w głosowaniu – wyjaśnia na łamach Newsweeka Matt Duss, wiceprezes Center for International Policy. Ekspert podkreślił, że młodsze pokolenie – w przeciwieństwie do najstarszych wyborców – widzi Izrael jako „regionalne supermocarstwo militarne”. Zdaniem Dussa argumenty o konieczności wsparcia tego państwa przez USA mogą nie przemawiać do najmłodszych wyborców.

Komentatorzy zwrócili również uwagę na protesty na kampusach studenckich, dotyczące sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Zdaniem ekspertów poglądy młodego pokolenia dotyczące konfliktu izraelsko-palestyńskiego są wciąż niedoceniane. - Ankieterzy nie dostrzegają gniewu na sytuację w Gazie, który skutkuje słabymi wynikami Demokratów wśród małych, ale potencjalnie istotnych wyborczo populacji – wyjaśnił na łamach Newsweeka Philip van Scheltinga, dyrektor ds. badań w Redfield & Wilton.

Konflikt w Gazie. Wyborcy Donalda Trumpa kontra wyborcy Kamali Harris

W badaniu zauważono także różnice w opiniach dotyczących stosunków USA i Izraela pomiędzy zwolennikami Kamali Harris a zwolennikami Donalda Trumpa. Jak podają najnowsze sondaże, 45 proc. ankietowanych popierających Trumpa chce dalszego wsparcia Izraela aż do momentu jego zwycięstwa w konflikcie z Palestyną. W przypadku wyborców deklarujących wsparcie dla Harris taką samą opinię wskazuje 27 proc. ankietowanych.

Wybory 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych odbędą się już za kilka dni, 5 listopada. Według najnowszego sondażu Reuters/Ipsos kandydatka Demokratów Kamala Harris ma ok. 1 pkt. proc. przewagi nad Donaldem Trumpem (przy marginesie błędu ok 3 pkt. proc.).