Po wielu miesiącach zaciętej walki o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych we wtorek 5 listopada Amerykanie podejmują ostateczną decyzję, kto przez najbliższe cztery lata będzie pełnił najważniejszy urząd w państwie. Wyścig Kamali Harris i Donalda Trumpa o Biały Dom śledzi cały świat. Kiedy poznamy wyniki wyborczego starcia?

Wybory prezydenckie w USA 2024. Ilu Amerykanów już zagłosowało?

Głosowanie na prezydenta Stanów Zjednoczonych trwa już od kilku tygodni. Przed oficjalnym terminem wyborów w większości stanów możliwe było głosowanie przedterminowe. W tzw. wczesnym głosowaniu (early voting) można było wziąć udział korespondencyjnie lub osobiście w lokalu wyborczym. W tegorocznych wyborach z tej możliwości skorzystało prawie 80 mln z około 240 mln uprawnionych do głosowania obywateli USA. Jak podaje "The New York Times" w dziewięciu stanach zagłosowała już ponad połowa wyborców.

Kiedy lokale wyborcze w USA zostaną zamknięte?

Dzień wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, tzw. Election Day, przypada zawsze we wtorek następujący po pierwszym poniedziałku listopada. W tym roku jest to 5 listopada. Tego dnia w większości stanów Amerykanie mogą głosować od godz. 7 rano. Zamknięcie lokali następuje w zależności od stanu między godz. 18 a 21 czasu lokalnego. Trzeba jednak pamiętać o kilkugodzinnej różnicy czasu dzielącej poszczególne stany położone we wschodniej i zachodniej części kraju.

Najwcześniej zakończy się głosowanie w części stanów Kentucky i Indiana. Będzie to godz. 18 czasu wschodniego (EST). W Polsce wybije wtedy północ. Na zamknięcie lokali wyborczych w Kalifornii będzie trzeba poczekać do godz. 23 czasu EST, czyli do 5 rano czasu polskiego. Jako ostatnie zostaną zamknięte lokale na Alasce – o godz. 1 w nocy czasu wschodniego, a więc o godz. 7 rano w Polsce.