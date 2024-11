47. prezydent USA wybrany. Będzie nim Donald Trump

W kampanii wyborczej Donald Trump obiecywał poprawę sytuacji gospodarczej kraju, zdławienie inflacji oraz walkę z nielegalną imigracją. Kandydat Partii Republikańskiej przekonywał, że w związku z rządami Joe Bidena, Kamali Harris i demokratów kraj pogrążył się w kryzysie gospodarczym.



PAP/Maciej Zieliński

Partia Republikańska zapewniła też sobie 5 listopada większość w Senacie. Ważą się losy większości w Izbie Reprezentantów.



Do wygranej wyborczej Trumpa przyczynili się tradycyjnie głosujący na Partię Demokratyczną i jej kandydatów Latynosi, którzy tym razem znacznie częściej głosowali na kandydata Partii Republikańskiej. Kamala Harris nie zdołała też uzyskać większej przewagi nad Trumpem wśród kobiet, mimo że często odwoływała się do nich czyniąc walkę o prawo do aborcji jednym z filarów swojej kampanii.



Andrzej Duda pogratulował Donaldowi Trumpowi. „Dokonałeś tego!" Prezydent Andrzej Duda był jednym z pierwszych światowych przywódców, który wysłał gratulacje Donaldowi Trumpowi po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Gratulacje przesłał także premier Donald Tusk.

Trump został wybrany chociaż jako pierwszy amerykański były prezydent został uznany winnym w sprawie karnej, a przeciwko niemu toczą się w sumie cztery sprawy karne.