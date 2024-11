Wybory prezydenckie w USA: Pierwsze zwycięstwo Kamali Harris. Symboliczne

W tegorocznym głosowaniu na Guam Harris uzyskała 13 510 głosów, a Trump – 12 624. Oznacza to, że na wiceprezydent USA zagłosowało 49,46 proc. głosujących, a na Trumpa – 46,22 proc. 3,43 proc. głosów otrzymał Robert F. Kennedy Jr., kandydat niezależny, który wycofał się z wyborów i poparł Donalda Trumpa – gdyby jego głosy doliczyć do głosów Trumpa wówczas to kandydat Partii Republikańskiej byłby zwycięzcą.



Kamala Harris wygrała z Donaldem Trumpem na Guam znacznie mniej wyraźnie niż Joe Biden czy Hillary Clinton

W 2020 roku Joe Biden wygrał na Guam z Trumpem znacznie większą różnicą głosów – uzyskał nad ówczesnym prezydentem USA ponad 13 punktów procentowych przewagi. W 2016 roku Hillary Clinton uzyskała na Guam aż 47 punktów procentowych przewagi nad Donaldem Trumpem.



Uśrednione wyniki poparcia dla Kamali Harris i Donalda Trumpa - model "The Economist" PAP

5 listopada Amerykanie wybierają 47 prezydenta USA. Sondaże wskazują, że w skali całego kraju Kamala Harris i Donald Trump cieszą się podobnym poparciem. Prawdopodobnie o losach wyborów zdecydują wyniki w siedmiu tzw. wahających się stanach (ang. swing states).