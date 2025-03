Dalsze obniżanie inflacji też nie będzie łatwe

Zdecydowanie nie można jeszcze odtrąbić sukcesu Mileia w wdrażaniu reform, czeka go długa droga i przejście przez las kłopotów. W 2024 r. gospodarka argentyńska wg MFW skurczyła się o 3,5 proc. Planowany wzrost PKB o 5,2 proc. w 2025 r. spowoduje jedynie powrót PKB na mieszkańca do poziomu, jaki był do czasu zakończenia lockdownu związanego z pandemią w 2021 r.

Dalsze obniżanie inflacji też nie będzie łatwe, spadła ona w drugiej połowie 2024 r. poniżej 3 proc. miesięcznie. Tymczasem propozycja budżetu Mileia na 2025 r. zakładała osiągnięcie nadwyżki budżetowej na poziomie ponad 1,3 proc. PKB, co wymagać będzie dalszych cięć wydatków. Wezwania zszokowanej opozycji do wznowienia zamrożonych robót publicznych oraz podwyższenia emerytur i płac nieuchronnie staną się głośniejsze w 2025 r. W Argentynie nadal obowiązuje rygorystyczna kontrola obrotów kapitałowych, co utrudnia inwestorom transfer zysków z kraju. Zanim zainwestują, zastanowią się kilka razy, a kraj bardzo potrzebuje zewnętrznego kapitału rozwojowego.

Milei z pewnością wykorzysta swoje relacje z Trumpem, aby przekonać MFW do rolowania pozostałej części długu o wartości 44 mld dol. zaciągniętego w 2018 r.

Relacje z Trumpem atutem prezydenta Mileia

Tymczasem opozycja powoli konsoliduje swoje szeregi. Reelekcja Trumpa i świetne relacje personalne z nim mogą okazać się najlepszą kartą Mileia w walce z rywalami politycznymi w kraju. Chociaż Argentyna jest dla USA małym partnerem handlowym,

Milei z pewnością wykorzysta swoje relacje z Trumpem, aby przekonać MFW do rolowania pozostałej części długu o wartości 44 mld dol., zaciągniętego w 2018 r. podczas pierwszej kadencji Trumpa. Aby wzmocnić rezerwy walutowe banku centralnego, które znajdują się na krytycznie niskim poziomie, Argentyna potrzebuje kolejnych 10 mld dol. Bez tych pieniędzy Milei nie może znieść kontroli obrotów kapitałowych. Jest to warunek konieczny, by zapewnić gospodarce stabilność, co przełoży się z kolei na zrównoważony wzrost.

Nie sądzę, by akurat populizm (obojętnie: skrajnie lewicowy, prawicowy czy libertariański) był lekiem nie tylko na argentyńską chorobę. Ten kraj jest dość specyficznym przypadkiem, trudno mówić o porównaniach z innymi krajami, nie wspominając o receptach. Trudno jednak odmówić Mileiowi, że przy tej specyfice sięga po pomysły „out of the box”. Warto zatem kibicować temu kontrowersyjnemu politykowi i życzyć powodzenia jemu i jego terapii. W końcu, jak to ujął Fede Sturzenegger, „walka o wolność jest ciężka, lecz warta mszy”. Jako wielbiciel tego kraju mam nadzieję na przełom w dobrym kierunku, ale pewności niestety nie mam.