Rozpad skrajnej prawicy w Unii Europejskiej. Le Pen odcina się od AfD

Le Pen odcina się od AfD. Skończy się kordon sanitarny wokół partii Francuzki?

W środę niemiecki polityk został przez swoją macierzystą partię odsunięty od kierownictwa ugrupowania. Otrzymał też zakaz wypowiadania się publicznie do wyborów do PE. Bo też seria skandali, w tym odwołanie się przez lidera skrajnej frakcji ugrupowania Björna Höckego do haseł nazistowskich, spowodowała, że poparcie dla formacji, która jeszcze pod koniec zeszłego roku mogła liczyć na 22 proc., spadło do 16 proc.

Le Pen ma nadzieję, że odcinając się od AfD, zdoła przełamać kordon sanitarny, którym w Brukseli wciąż jest objęte ZN. Partia nie bierze udziału w podziale stanowisk w europarlamencie. W zamyśle Francuzki taki los miałby teraz być udziałem AfD.

Jednak bez niemieckiego ugrupowania klub Tożsamość i Demokracja (I&D), do którego należała francuska skrajna prawica, może zostać skazany na rozpad i marginalizację. Co prawda włoska Liga i duńska Partia Ludowa stanęły po stronie Le Pen, jednak już Austriacka Partia Wolności (FPO), która w sondażach ma największe poparcie, może poczuć się solidarna z AfD.

Le Pen chce referendum w sprawie wyższości prawa krajowego nad europejskim

Francuzka ma też potężną rywalkę w osobie premier Włoch Georgi Meloni. Jej ugrupowanie Bracia Włosi należy do innego klubu populistycznej, nacjonalistycznej prawicy w PE, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), jednak ma ona ambicje przewodzić całości tej części sceny politycznej. Obie panie rywalizują m.in. o względy Fideszu, którego lider Viktor Orbán jeszcze nie zdecydował, z kim zbuduje alians w europarlamencie. Za przyjęciem Węgrów do ECR opowiada się m.in. PiS, jednak Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) czeskiego premiera Petra Fiali grozi, że w takim przypadku wyjdzie z tego klubu.

Meloni ma nadzieję, że jeśli zbuduje dużą grupę w Parlamencie Europejskim, skusi to Europejską Partię Ludową (EPP) do aliansu właśnie z nią, a nie, jak do tej pory zawsze było, z socjalistami i liberałami. O takiej możliwości publicznie przekonywała zresztą szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która stara się o nową kadencję na czele unijnej egzekutywy. Włoszka pokazała jednak, że potrafi się ułożyć z Brukselą.