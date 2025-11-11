Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zarzuty ciążą na Zbigniewie Ziobrze i jakie są ich konsekwencje?

Dlaczego Zbigniew Ziobro zaproponował przesłuchanie w konsulacie?

Jakie są szanse, że były minister sprawiedliwości wystąpi o azyl na Węgrzech?

Gdzie aktualnie mieszka Zbigniew Ziobro i jakie to ma znaczenie prawne?

Jakie są potencjalne ścieżki prawne w przypadku odmowy tymczasowego aresztowania?

Dlaczego aresztowanie Zbigniewa Ziobry w ramach ENA jest skomplikowane?

Po piątkowej decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu posłowi PiS, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości oraz o zatrzymaniu go przez ABW.

Nie będzie to tak proste, jak można sądzić po euforii, towarzyszącej piątkowej decyzji o pozbawieniu Ziobry immunitetu. Obecnie przebywa on na Węgrzech i jest bardzo prawdopodobne, że wystąpi w tym kraju o azyl polityczny, co może prokuraturze związać ręce.

Ziobro nie przebywa w Polsce. Chce, by postawiono mu zarzuty w konsulacie

– Prokuratura dysponuje dwoma zagranicznymi adresami pana ministra Ziobry. Zaproponowaliśmy, żeby został przesłuchany w drodze pomocy urzędu konsularnego, albo w drodze pomocy międzynarodowej, czyli przeprowadzenia takich czynności na odległość – mówi „Rz” mec. Bartosz Lewandowski, adwokat Zbigniewa Ziobry. I dodaje: – Pan minister może stawić się w umówionym miejscu i terminie, bowiem Polska nie jest już od długiego czasu miejscem jego stałego zamieszkania.