Aktualizacja: 11.11.2025 18:30 Publikacja: 11.11.2025 18:00
Zbigniew Ziobro
Foto: PAP/Art Service
Po piątkowej decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu posłowi PiS, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości oraz o zatrzymaniu go przez ABW.
Nie będzie to tak proste, jak można sądzić po euforii, towarzyszącej piątkowej decyzji o pozbawieniu Ziobry immunitetu. Obecnie przebywa on na Węgrzech i jest bardzo prawdopodobne, że wystąpi w tym kraju o azyl polityczny, co może prokuraturze związać ręce.
– Prokuratura dysponuje dwoma zagranicznymi adresami pana ministra Ziobry. Zaproponowaliśmy, żeby został przesłuchany w drodze pomocy urzędu konsularnego, albo w drodze pomocy międzynarodowej, czyli przeprowadzenia takich czynności na odległość – mówi „Rz” mec. Bartosz Lewandowski, adwokat Zbigniewa Ziobry. I dodaje: – Pan minister może stawić się w umówionym miejscu i terminie, bowiem Polska nie jest już od długiego czasu miejscem jego stałego zamieszkania.
mec. Bartosz Lewandowski, adwokat Zbigniewa Ziobry
Jeden z adresów wskazanych prokuraturze do korespondencji jest w Brukseli, gdzie od ponad roku Ziobro mieszka wraz z rodziną, odkąd jego żona Partycja Kotecka-Ziobro rozpoczęła pracę w Parlamencie Europejskim. Drugi to – węgierski adres „tradycyjny”. Mec. Lewandowski nie chce go ujawnić. Zapewnia, że „pod nim pan minister będzie odbierał korespondencję”. Ale podkreśla, że nie jest to adres jego bliskiego współpracownika z czasu urzędowania – Marcina Romanowskiego, który mieszka w Budapeszcie odkąd Węgry udzieliły mu azylu politycznego w grudniu 2024 r.
Przyjęcie propozycji oznaczałoby, że Ziobro miałby stawić się w polskim konsulacie – na Węgrzech lub w Belgii i tam zostać przesłuchany przez konsula lub osobę przez niego upoważnioną (mającą stopień konsularny lub dyplomatyczny).
Inna opcja to wykonanie tej czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, przez organ państwa obcego. Wówczas prowadzi ją sąd lub prokuratura państwa obcego, na podstawie wniosku przesłanego przez polski sąd lub prokuratora. Pytania do przesłuchania w takiej sytuacji również przygotowuje prokurator.
Prokurator chce postawić posłowi – byłemu ministrowi sprawiedliwości – 26 zarzutów zagrożonych karą do 25 lat więzienia – za rzekome ustawianie konkursów na środki z Funduszu Sprawiedliwości, ale także przekazanie CBA środków na zakup systemu Pegasus. Przyjął przy tym konstrukcję prawną, według której Ziobro miał stworzyć i kierować zorganizowaną grupę przestępczą, z działającymi w niej jego współpracownikami. I tak miałby „przysparzać korzyści” różnym fundacjom czy stowarzyszeniom, którym przyznano środki z Funduszu, także tym związanym z politykami Solidarnej, a potem Suwerennej Polski.
Dlaczego Ziobro złożył taką propozycję prokuraturze? Pozwoliłoby mu to uniknąć tymczasowego aresztowania, o które może wystąpić do sądu prokuratura, jeśli uzna, że były minister ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.
Czy oferta przesłuchania na odległość może wchodzić w grę? Prokuratura nie zgodziła się na taki układ zaproponowany przez Michała K., byłego prezesa RARS ukrywającego się w Londynie (trwa jego proces ekstradycyjny)
W przypadku Zbigniewa Ziobry sytuacja jest nieco inna. O ile Ziobro wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech i jeśli go otrzyma, może na długo być poza zasięgiem polskiej prokuratury – tak jak Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, który odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości i ma podobne zarzuty. Do tego wcale nie jest pewne, czy sąd zastosuje wobec Ziobry tymczasowy areszt, konieczny do wydania za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania.
„(...) wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie posła Zbigniewa Ziobry i jego tymczasowe aresztowanie nie jest równoznaczne z obowiązkiem skierowania do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie” - wskazuje we wniosku o uchyleniu immunitetu Ziobrze prok. Piotr Woźniak, szef zespołu śledczego w Prokuraturze Krajowej, dodając w piśmie, że będzie ona „ostatecznie uzależniona od wyniku czynności przeprowadzonych z jego udziałem w charakterze podejrzanego, w tym ewentualnie przedstawionej aktualnej dokumentacji lekarskiej obrazującej obecny stan zdrowia Zbigniewa Ziobry i jej oceny dokonanej przez biegłego/biegłych medycyny stosownej specjalizacji”. Prokuratura przyznaje, że odstąpi od tymczasowego aresztowania gdyby „spowodowało dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo”.
Foto: Paweł Krupecki
Mec. Bartosz Lewandowski podkreśla, że „Zbigniew Ziobro aktualnie czasowo przebywa na Węgrzech. Prokuratura została poinformowana o miejscu jego pobytu, więc nie ma mowy o ukrywaniu się, skoro od długiego czasu jego centrum spraw życiowych jest poza Polską”. Ukrywanie się jest jedną z przesłanek do zastosowania aresztu.
Bez sądowej decyzji o aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości, nie ma ani ENA, ani międzynarodowego listu gończego – do nich najpierw niezbędny jest areszt.
Funkcjonariusze ABW mogą szukać Ziobry wyłącznie w kraju – a tu go nie ma. Ani oni, ani funkcjonariusze żadnej innej polskiej służby nie mogą podjąć legalnych działań poza granicami Polski. Z kolei, żeby służby innych państw mogły podjąć poszukiwania, muszą mieć do tego podstawę: ENA lub międzynarodowy list gończy.
