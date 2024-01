Patrycja Kotecka-Ziobro będzie pracować w Parlamencie Europejskim z grupą Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem ma wesprzeć europejskich polityków w wprowadzeniu internetowych kampanii. W latach poprzednich w ten sposób pozyskiwała klientów dla m.in. Link4, czyli jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

W 2016 roku objęła w spółce stanowisko dyrektora marketingu, by cztery lata później wstąpić do zarządu towarzystwa. Link4 ogłąszało, że za czasów pracy Koteckiej-Ziobro, spółka była wielokrotnie nagradzana statuetką Effie Awards za efektywne kampanie reklamowe. Co więcej to pod kierownictwem Koteckiej "wprowadzono rozwiązania marketingowe, które spowodowały przyrost klientów o ponad pół miliona, a przypis składki wzrósł z 460 mln do ponad 1 mld zł".

Początki kariery Patrycji Koteckiej-Ziobro związane są przede wszystkim z dziennikarstwem i telewizją - już w trakcie studiów opracowywała dokumentację dla programu „Sensacje XX wieku” prowadzonego przez Bogusława Wołoszańskiego i emitowanego przez telewizję TVP. Pracowała także jako dziennikarka śledcza dla Super Expressu oraz Życia Warszawy, to ona ujawniła m.in. bilingi tzw. „grupy trzymającej władzę” z afery Rywina.

W 2006 roku wróciła do TVP, a w niedługim czasie została koordynatorem TVP Info — w czerwcu 2007 roku objęła stanowisko p.o. zastępczyni dyrektora Agencji Informacji TVP, a następnie zarząd TVP awansował ją na zastępczynię dyrektora Agencji Informacji TVP.