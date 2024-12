Ulga na dziecko 2024: Jakie warunki muszą spełnić rodzice? Kto dostanie "dodatkowy zwrot"?

Jak odliczyć ulgę na dziecko?

Odliczenia dokonuje się w corocznym zeznaniu podatkowym, tj. na formularzu PIT-36, PIT-37 lub wraz z załącznikiem PIT/O. Należy podać w nim liczbę dzieci oraz ich numery PESEL. Rodzic lub opiekun jest zobowiązany do przedstawienia dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia na żądanie organów podatkowych. Tym dowodem może być np. odpis aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie o uczęszczaniu dorosłego dziecka do szkoły.

Dodatkowy zwrot ulgi prorodzinnej - jak go uzyskać?

Osoby, których zarobki są zbyt niskie, aby odliczyć od podatku pełną kwotę przysługującej ulgi, mogą otrzymać tzw. dodatkowy zwrot. Stanowi on różnicę między kwotą przysługującego odliczenia na dzieci a kwotą odliczoną w PIT. Przysługuje on również osobom, których roczny dochód nie przekroczył 30 tys. zł, czyli kwoty wolnej od podatku oraz osobom, które składają tzw. PIT zerowy.

Kwota tego zwrotu nie może być wyższa od kwoty zapłaconych i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pomniejszonych o odliczone od podatku liniowego lub zryczałtowanego podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne). Do tych składek zaliczają się też składki społeczne zapłacone od przychodów, które są objęte zwolnieniem PIT dla młodych, dla powracających, dla rodzin 4+ i dla pracujących seniorów. Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu nie należy uwzględniać składek społecznych i zdrowotnych, które zostały odliczone w zeznaniu PIT-28, PIT-36L i wykazanych jako odliczone w PIT-16A (o ile podatnik złożył jedno z tych zeznań).