Ulga na internet 2024/2025. Można odliczyć nawet kilkaset złotych

Ulga na internet 2024/2025: Jaki limit?

Ulga na internet 2024/2025 posiada konkretny limit. Wynosi on maksymalnie 760 zł rocznie. Jest to limit dotyczący jednej osoby. Tym samym w przypadku małżonków każdy z nich może uwzględnić odliczenie do takiego limitu, a więc łącznie wynosi on wówczas 1520 zł. Jeśli limit ten nie zostanie wykorzystany, nie może jednak przejść na kolejny rok podatkowy.

Istotnym ograniczeniem jest również zasada, zgodnie z którą z ulgi na internet można skorzystać jedynie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. W związku z tym nie można uwzględnić ulgi w rozliczeniu w jednym roku, a następnie skorzystać z niej dopiero np. za dwa czy trzy lata.

Kto może skorzystać z ulgi na internet 2024/2025?

Aby skorzystać z ulgi na internet 2024/2025 należy posiadać stosowne dokumenty potwierdzające wydatki. Muszą one zawierać dane nabywcy i sprzedawcy, rodzaj świadczonej usługi, należną za nią kwotę do zapłaty oraz potwierdzenie jej dokonania. W przypadku braku tego ostatniego posiadać trzeba dodatkowo dokument, który potwierdza wykonanie wpłaty, a więc np. potwierdzenie przelewu bankowego (w tym także to dokonane przez internet), przekaz pocztowy lub dowód wpłaty.

Dokumentami uprawniającymi do skorzystania z ulgi na internet mogą być rachunki, faktury lub inne dowody pod warunkiem spełniania wymienionych wymagań. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku dokumentu obejmującego cały pakietu usług, a więc np. dodatkowo za telewizję kablową i telefon stacjonarny, ważne jest, aby był na nim wyszczególniony koszt korzystania z internetu.

Co istotne, odliczenia można dokonać wyłącznie w tym roku, w którym nastąpiła zapłata za usługę.