Lula zatrzyma się w Moskwie w drodze powrotnej z Chin, gdzie uczestniczył w IV spotkaniu ministerialnym Forum Chiny–CELAC (Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów) w Pekinie. W czasie pobytu w Chinach Lula spotkał się m.in. z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

Luiz Inácio Lula da Silva mówi, że próba skłonienia Władimira Putina do negocjacji z Wołodymyrem Zełenskim nic go nie kosztuje

– Spróbuję porozmawiać z Putinem – powiedział Lula na konferencji prasowej w Pekinie, przed wylotem. – Nic mnie nie kosztuje powiedzenie: „hej, towarzyszu Putin, jedź do Stambułu i negocjuj, do diaska” – dodał.

W Stambule 15 maja dojdzie do pierwszych bezpośrednich rozmów Rosji z Ukrainą od marca 2022 roku. Po tym, jak Władimir Putin zaproponował podjęcie takich negocjacji 10 maja późnym wieczorem, Wołodymyr Zełenski odpowiedział, że uda się do Stambułu, gdzie chce spotkać się z Putinem. Jak dotąd strona rosyjska nie zadeklarowała, czy Putin przyjedzie do Stambułu, ale sygnały płynące z Moskwy wskazują, że raczej do tego nie dojdzie.

We wtorek szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha, zaapelował do Brazylii, by ta wykorzystała swój wpływ na Rosję i pomogła doprowadzić do spotkania Putina z Zełenskim (byłoby to pierwsze takie spotkanie od 2019 roku).