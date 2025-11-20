Aktualizacja: 21.11.2025 04:35 Publikacja: 20.11.2025 23:18
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Foto: PAP/Paweł Supernak
W kontekście aktu dywersji, do jakiego doszło na trasie kolejowej Warszawa–Lublin, Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany, czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie w pociągach. – Tak, oczywiście, że mogą się czuć bezpiecznie, zachowując zawsze ostrożność, uwagę, stosując się do wszystkich przepisów – odparł.
Minister obrony narodowej dodał, że żyjemy w czasach, w których „niebezpieczeństwo niestety jest w wielu miejscach”. W tym kontekście wspomniał o lotnisku w Kopenhadze oraz zamachach „różnego rodzaju” i ocenił, że rzecz wynika „nie tylko z bliskości frontu”, lecz także „ze złożoności sytuacji światowej”.
Czytaj więcej
Donald Tusk w sposób polityczny chce pokazać, że panuje nad sytuacją. I w tym momencie, tak jak t...
– Niebezpieczeństw nie brakuje, ale nigdy nie możemy się obawiać i lękać, żeby strach nas sparaliżował. Mamy być ostrożni, ale nie zastraszeni w żaden sposób – przekonywał w Polsat News wicepremier.
Komentując eksplozję ładunku wybuchowego na torach w miejscowości Mika w powiecie garwolińskim szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił, że „mieliśmy bardzo dużo szczęścia”, zaś szef MSZ Radosław Sikorski ocenił, że do wykolejenia pociągu nie doszło m.in. poprzez cud. – Siła nasza wynika nie z nadziei, ale z pewności – powiedział w czwartek Kosiniak-Kamysz, pytany o te komentarze.
Zapewnił, że polskie służby udaremniły wiele sytuacji, których finał mógł być „bardzo dramatyczny”. Mówił, że zatrzymano ok. 50 osób, a wobec 70 prowadzone są postępowania, najczęściej w ramach artykułu Kodeksu karnego mówiącego o działaniach na korzyść obcego wywiadu. Szef MON podkreślał też, że do niebezpiecznych sytuacji dochodzi na całym świecie. – Nie wszystkiemu można zapobiec – stwierdził.
Czytaj więcej
Członkowie rządu przekazali najnowsze informacje na temat aktów dywersji na kolei, przede wszystk...
W rozmowie z Polsat News Władysław Kosiniak-Kamysz mówił także, że dzięki internetowi łatwo jest dziś werbować ludzi oraz że Rosjanie płacą 2-3 tys. dol. za próbę podpalenia, czyli – ocenił – „śmiesznie mało” w porównaniu z tym, jaki efekt ma wywołać dywersant. Według niego, głównym celem aktów dywersji nie jest spowodowanie zniszczeń, lecz „sianie dezinformacji, strachu, podziału społecznego, niechęci również do Ukrainy i do Ukraińców”.
Premier Donald Tusk przekazał, że sprawcami sabotażu w powiecie garwolińskim byli dwaj Ukraińcy, którzy mieli współpracować z rosyjskimi służbami. Opozycja krytykuje rząd za to, że pozwolono im wjechać do Polski (jeden otrzymał na Ukrainie wyrok za dywersję), dokonać sabotażu, a następnie wyjechać na Białoruś.
– Na pewno zabrakło informacji od strony ukraińskiej, nie było noty Interpolu, informującej o poszukiwaniu tych osób. To już zostało wyjaśnione w rozmowie premiera Tuska z prezydentem Zełenskim. Chciałbym, żeby współpraca na linii ukraińska straż graniczna – nasze służby przebiegała jeszcze lepiej – skomentował Kosiniak-Kamysz.
Czytaj więcej
Karta SIM od telefonu i odcisk palca postawiony na miejscu zdradziły sprawców sabotażu na linii k...
Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła ogłosił operację „Horyzont”, której celem ma być wzmocnienie przez żołnierzy bezpieczeństwa publicznego i włączenie ich do patroli z policją. Żołnierze mają działać w oparciu o art. 18 ustawy o policji, zatem koordynowaniem ich działań ma zająć się ta formacja. Operacja, której celem ma być ochrona infrastruktury kolejowej i przeciwdziałanie ewentualnym aktom dywersji, rusza w piątek. W czwartek wieczorem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy oddziałom i pododdziałom policji w ramach operacji „Horyzont”.
– To nie jest początek ochrony infrastruktury krytycznej. My od wielu miesięcy i lat prowadzimy ochronę infrastruktury krytycznej, szczególnie wojsko się angażuje – mówił w Polsat News minister obrony. Dodał, że nad wieloma miejscami mogą pojawiać się drony.
Czytaj więcej
Rusza operacja „Horyzont”. Wojsko zostało skierowane do wsparcia dla policji, m.in. przy ochronie...
Wicepremier odpierał zarzuty, że wojsko powinno ćwiczyć na poligonie zamiast brać udział w takich akcjach jak „Horyzont”. – Wojsko powinno być tam, gdzie jest potrzebne – powiedział, mówiąc o wsparciu ludności cywilnej w czasie powodzi i wzmacnianiu ochrony granicy. – Płacimy 5 proc. na zbrojenia, na polską armię. Polacy wydają te pieniądze ze swoich portfeli, płacąc podatki. Słyszę od ludzi: oczekujemy, żeby wojsko było przy nas, żebyśmy je widzieli – kontynuował.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Polsat News
W kontekście aktu dywersji, do jakiego doszło na trasie kolejowej Warszawa–Lublin, Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany, czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie w pociągach. – Tak, oczywiście, że mogą się czuć bezpiecznie, zachowując zawsze ostrożność, uwagę, stosując się do wszystkich przepisów – odparł.
Minister obrony narodowej dodał, że żyjemy w czasach, w których „niebezpieczeństwo niestety jest w wielu miejscach”. W tym kontekście wspomniał o lotnisku w Kopenhadze oraz zamachach „różnego rodzaju” i ocenił, że rzecz wynika „nie tylko z bliskości frontu”, lecz także „ze złożoności sytuacji światowej”.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Jedna z pierwszych decyzji nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego zmienia wprowadzony przez Szymona Hoł...
Radni Warszawy podnieśli wynagrodzenie prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu o ponad 20 proc. „Ktoś, kto ewidentn...
Odebranie Rosji budynku ambasady w Warszawie proponuje Jarosław Kaczyński jako środek odwetowy za atak na polski...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Na sprzedaż wystawiono jedną z nieruchomości, która została zakupiona ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas