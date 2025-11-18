Aktualizacja: 18.11.2025 21:57 Publikacja: 18.11.2025 20:16
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika. Premier Donald Tusk ogłosił, że doszło do aktu dywersji.
Foto: PAP/Przemysław Piątkowski
W poniedziałek polski rząd poinformował, że w miejscowości Mika, na trasie kolejowej Warszawa–Lublin, doszło do uszkodzenia torowiska w wyniku „aktu dywersji” oraz że doszło do „eksplozji ładunku wybuchowego”. Do sprawy odniósł się w rozmowie z Polsat News płk Mieczysław Tarnowski, były wiceszef Urzędu Ochrony Państwa.
Czy polski rząd odpowiednio zareagował ws. aktów dywersji na kolei?
Jak zaznaczył były wiceszef Urzędu Ochrony Państwa, do miejscowości Mika – gdzie nastąpił sabotaż – przybyła polityczna wierchuszka, w tym premier, co otwierałoby drogę do dokonania zamachu. – Donald Tusk w sposób polityczny chce pokazać, że panuje nad sytuacją. I w tym momencie, tak jak to często robią Rosjanie, nadlatuje dron i „bum”. Hipoteza mocno przesadzona, ale niestety nie całkiem nierealna – powiedział.
Płk Mieczysław Tarnowski podkreślił także, że polskie służby zachowują się, „jakby nic się nie stało”. – Jakbyśmy zapomnieli o tym, że jesteśmy państwem przyfrontowym, że przez nasz kraj przebiegają linie logistycznego zaopatrzenia armii ukraińskiej, a u nas dzieje się tak, jakby to był czas pokoju. Te procedury (...) są zupełnie nieprzystające do sytuacji, w której jesteśmy od kilku lat. Pora najwyższa, żeby to wszystko postawić tak, jak to powinno wyglądać – stwierdził.
Zdaniem wojskowego za sabotaż na kolei odpowiedzialna jest profesjonalna grupa, która wykorzystała profesjonalne ładunki wybuchowe. – Tutaj użyto materiału, który nie pozostawił tej wyrwy, leja. Bardzo możliwe, że był to lont wybuchowy, lont detonacyjny. Możliwe, że był to Semtex, albo inny podobny rodzaj materiału. (...) Tego rodzaju materiału używają specjaliści – zaznaczył płk Tarnowski.
Na miejscu zdarzenia – w ocenie byłego wiceszefa Urzędu Ochrony Państwa – nie powinny działać służby. – Tu powinna być grupa dyżurna, która wyposażona jest w helikopter, która ma na pokładzie policjantów zdolnych do działań nagłych, w terenie, niespodziewanych. Czyli grupa antyterrorystyczna zamiast radiowozu. Bohaterami tego dnia są maszyniści, a nie służby – stwierdził. Jak dodał, w tym przypadku można mówić o „porażce służb” – nie zapobiegli tej akcji. – Służby, zwłaszcza ABW, powinny się skupić – nie na zabezpieczeniu terenu, bo do tego nie są przeszkoleni i powołani, a na działaniach wyprzedzających – podkreślił.
Karta SIM od telefonu i odcisk palca postawiony na miejscu zdradziły sprawców sabotażu na linii k...
We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że ustalono sprawców aktu dywersji na kolei. – Jestem winny paniom posłankom i panom posłom informację na temat ostatnich wydarzeń, a przede wszystkim tę informację jestem winien Polkom i Polakom. Informację, którą państwu przedstawię otrzymałem na podstawie artykułu 12 Ustawy o prokuraturze, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w porozumieniu ze służbami specjalnymi i szefostwem policji. Chodzi o to (...) żeby podać informację możliwie dokładną, a równocześnie, by w żaden sposób nie utrudnić dalszego postępowania prokuratury i służb – mówił szef rządu.
– Najważniejsza być może informacja – intensywna praca służb i policji oraz prokuratury pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne za akt dywersji. Mówimy o dwóch stwierdzonych aktach dywersji w miejscowości Mika i okolicy Puław. Co do obu przypadków mamy pewność, nie przypuszczenie, że próba wysadzenia torów oraz naruszenie infrastruktury kolejowej pod Puławami miały charakter intencjonalny, miały swoich sprawców. Ich celem było doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym – oświadczył Tusk.
– Ustalone osoby to dwóch obywateli Ukrainy, działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami. Jest to ustalenie naszych służb i prokuratury oraz jest to wynik współpracy ze służbami sojuszniczymi – mówił premier. Ustalone są ich tożsamości, na wyraźną prośbę prokuratury nie podam imion i nazwisk tych obywateli, ponieważ właśnie w tej chwili prowadzone są kolejne operacje i podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska jednego bądź drugiego podejrzanego o sprawstwo mogłoby utrudnić operację. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie to możliwe – dodał premier.
Ze słów Tuska wynikało, że jeden ze sprawców to skazany przez sąd we Lwowie w maju za akty dywersji obywatel Ukrainy przebywający na terenie Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu, który wraz z pierwszym podejrzanym przedostał się do Polski z terytorium Białorusi jesienią, tuż przed zamachami. – Osoby te, po dokonaniu aktu dywersji w miejscowości Mika, opuściły terytorium Polski przez przejście w Terespolu. Było to tuż po przeprowadzeniu tego zamachu, a więc nie byli jeszcze zidentyfikowani przez służby (...). Polskie służby i prokuratura mają wszystkie dane tych osób i utrwalone wizerunki – mówił premier.
Źródło: rp.pl
