Propozycja rozwiązania sporu wokół PKW marszałka Sejmu Szymona Hołowni

Podkreślę, PiS nie ma żadnego interesu politycznego w porozumiewaniu się z liderami koalicji rządzącej, za to fundamentalny interes w podważeniu wyniku wyborów prezydenckich, jeśli wygra kandydat z obozu rządzącego. I jeśli mają o tym zadecydować neosędziowie z IKNiSP SN, to mogą to zrobić. Nic innego nie wynika z propozycji marszałka Hołowni, by o legalności wyborów głowy państwa rozstrzygał cały SN. Na bazie obowiązujących przepisów prezes Manowska, sama skądinąd będąca neosędzią, ma obowiązek przekazać do rozpatrzenia sprawę IKNiSP SN i nie ma w tej sprawie ruchu. Zmiany zaś legislacyjne musi zaakceptować prezydent. Czy się na to zgodzi? Może, bo w ten sposób dopuści do orzekania w sprawie fundamentalnej dla państwa neosędziów. Tylko czy będzie w tej sprawie konsensus? Także w kręgu krytyków neo-KRS i neosędziów? Mam spore wątpliwości. I tu można mieć wrażenie kompletnego pata.

Jedyne rozwiązanie, żeby wyjść z kryzysu wokół PKW

Chyba że wrócimy do PKW i jej fatalnej decyzji o nieodniesieniu się do uchwały IKNiSP SN. Sprawę mogłaby uratować jej decyzja, o jednoznacznym przyjęciu lub – wynikającym z konsekwentnego odrzucenia statusu IKNiSP jako sądu – nieuznaniu jej orzeczenia. PKW musiałaby wrócić do sprawy i jednak większościowo podjąć decyzję. W jedną lub drugą stronę. Czy to możliwe? Nie wiem. Uważam natomiast, że rozwiązaniem byłaby dymisja całej PKW. Natychmiastowa. I ratunkowy wybór nowego jej składu spośród profesjonalnych sędziów. W zgodzie z duchem poprzednich przepisów. Taki – wyrwany z polityki i dysponujący atrybutami niezależności – skład mógłby się raz jeszcze zmierzyć z tematem decyzji IKNiSP SN i do niej odnieść. Pozytywnie lub negatywnie. Ale stanowczo. W ten sposób część kryzysu byłaby za nami.