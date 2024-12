Dotacja dla PiS nadal pod znakiem zapytania. PKW odracza obrady

Obrady zostały odroczone do momentu wyjaśniania przez organ ustawodawczy kwestii statusu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Za odroczeniem zagłosowało pięciu członków PKW: Ryszard Kalisz, Ryszard Balicki, Paweł Gieras, Maciej Kliś, Konrad Składowski. Przeciw było 4 członków: Mirosław Suski, Wojciech Sych, Sylwester Marciniak, Arkadiusz Pikulik.

W środę siedmioosobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchylił sierpniową uchwałę PKW, która odrzuciła sprawozdanie komitetu wyborczego PiS z 2023 r. Był to efekt skargi jaką partia Jarosława Kaczyńskiego złożyła na tę uchwałę.

Zgodnie z kodeksem wyborczym orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie jest ostateczne i zobowiązuje PKW do niezwłocznego przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego. Kolejny ruch należy zatem do komisji, nie jest on jednak oczywisty. Część członków PKW kwestionuje bowiem status Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN uzasadniając to nieprawidłowym trybem powołania do niej sędziów z udziałem tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wyrazem tego był wniosek PKW o wyłączenie sędziów tej Izby od rozpoznawania skargi PiS z uwagi na obawę o brak bezstronności i niezależności.