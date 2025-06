Obecnie, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy emerytalnej, termin na wypłatę zasiłku pogrzebowego wynosi 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

- Ustawa emerytalna nie reguluje możliwości pośrednictwa zakładów pogrzebowych przy składaniu wniosku o zasiłek pogrzebowy. Praktyka przyjęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych polega na dopuszczeniu możliwości występowania zakładów pogrzebowych w imieniu swoich klientów, na podstawie udzielonego przez nich upoważnienia, do ZUS w sprawie wypłaty zasiłku pogrzebowego zakładowi pogrzebowemu za udzielone usługi. ZUS przyjął ten tryb wyjątkowo, tylko w odniesieniu do wniosków składanych przez członków rodziny. Konieczne jest zatem uregulowanie tej kwestii w ustawie emerytalnej – podkreśla MRPiPS. - Z uwagi na to, że zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w szczególnych okolicznościach z powodu śmierci osoby bliskiej, a organizacja pochówku łączy się z koniecznością pokrycia jego kosztów, należy wprowadzić do ustawy emerytalnej krótszy termin na wypłatę tego świadczenia – uważa ministerstwo.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to lipiec 2025 r.