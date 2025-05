Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przysługujące najbliższym po śmierci członka rodziny, a także związanej z nią konieczności dokonania pochówku.

Nowe przepisy podnoszą jego wysokość do 7 tys. zł (z obecnych 4 tys.). Jednocześnie kwota ta ma być każdego roku waloryzowana. Świadczenie będzie zwiększane, gdy skumulowana inflacja od ostatniego ustalenia wysokości zasiłku przekroczy 5 proc.

– Jak już wielokrotnie informowaliśmy proponowana podwyżka wysokości zasiłku pogrzebowego nie pozwala w tej chwili na pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystości pogrzebowych, więc każda decyzja władz, aby podwyższyć tę kwotę to krok we właściwym kierunku – komentuje Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Pieniądze na pogrzeb. Zasiłek celowy na transport zwłok

Uszczegółowione zostaną też przesłanki warunkujące przyznawanie zasiłku celowego z pomocy społecznej. Ma on przysługiwać na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pochówku osobie, która je poniosła, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Świadczenie celowe zostanie też przyznane uprawnionemu do zasiłku pogrzebowego, który poniósł w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty. Można zaliczyć do nich choćby obciążenia z tytułu transportu zwłok z odległego miejsca (np. z zagranicy) czy dłuższego przechowywania ich w chłodni. Organ pomocy społecznej będzie też mógł przyznać zasiłek celowy przed poniesieniem kosztów pogrzebu, jeżeli dana osoba zobowiąże się do ich pokrycia.