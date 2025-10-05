Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Czy Polska 2050 ma przyszłość bez Szymona Hołowni? Polacy wątpią

„Czy Pani/Pana zdaniem Polska 2050 jest w stanie przetrwać po tym, jak Szymon Hołownia zapowiedział, że przestanie kierować tą partią?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 05.10.2025 08:46

Szymon Hołownia

Szymon Hołownia

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto jest faworytem do objęcia stanowiska przewodniczącego Polski 2050?
  • Dlaczego zmiany w przywództwie Polski 2050 mogą mieć wpływ na obecną koalicję rządzącą?
  • Jakie grupy ankietowanych najczęściej wskazują, że Polska 2050 bez Szymona Hołowni w roli przewodniczącego się rozpadnie?

27 września Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego Polski 2050. Oznacza to, że ugrupowanie, którego pełna nazwa brzmi Polska 2050 Szymona Hołowni od stycznia będzie mieć nowego lidera. Faworytką do tego stanowiska jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, która uzyskała rekomendację klubu parlamentarnego i Rady Krajowej Polski 2050 do objęcia stanowiska wicepremiera w rządzie po tym, jak w połowie listopada Hołownia odejdzie ze stanowiska marszałka Sejmu. Pełczyńska-Nałęcz, która proponuje bardziej konfrontacyjną politykę Polski 2050 wobec premiera Donalda Tuska i partnerów koalicyjnych, ma jednak w Polsce 2050 dość silną opozycję. Rekomendację klubu do objęcia urzędu wicepremiera uzyskała zdobywając jedynie dwa głosy więcej niż rywalizująca z nią minister środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Reklama
Reklama

Sondaże wskazują, że Polska 2050 nie weszłaby dziś do Sejmu

Chęć startu w wyborach na przewodniczącego Polski 2050 ogłosił już poseł Ryszard Petru. Niewykluczone, że o stanowisko to będą ubiegać się też szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz, europoseł Michał Kobosko, posłanka Joanna Mucha i wspomniana Hennig-Kloska. Politycy Polski 2050 przekonują, że tak duża liczba pretendentów wskazuje na wewnętrzną demokrację, jaka panuje w partii. Jednak osoby z zewnątrz zwracają uwagę, że świadczy to o braku, wobec odejścia Hołowni ze stanowiska przewodniczącego, silnego lidera, co może zapowiadać trudność z utrzymaniem jedności partii po dokonaniu wyboru nowego przewodniczącego. 

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia w Nowym Jorku. „To nie jest jeszcze rozmowa o pracę”
Reklama
Reklama

Sam Hołownia zamierza nie tylko ustąpić z funkcji przewodniczącego Polski 2050, ale też w ogóle odejść z polskiej polityki. Hołownia stara się o urząd Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ. Gdyby został wybrany na to stanowisko przeniósłby się do Genewy na co najmniej pięć lat (z możliwością starania się o drugą, pięcioletnią kadencję). 

Sondaże wskazują, że Polska 2050, która zakończyła współpracę z PSL w ramach koalicji pod nazwą Trzecia Droga, nie przekroczyłaby dziś progu wyborczego. W najkorzystniejszych dla tej partii badaniach formacja uzyskuje ok. 4 proc. poparcia, ale np. w ostatnim sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zdobyła 1 proc. wskazań, a w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski – 2 proc.

Polska 2050 jest niezbędna do utrzymania przez obecną koalicję rządzącą większości. Jej klub liczy 30 posłów, gdyby 13 z nich przestało popierać rząd, wówczas koalicja, która dysponuje obecnie w Sejmie 242 głosami, straciłaby większość. 

Foto: Paweł Krupecki

Sondaż: 33 proc. badanych z wyższym wykształceniem uważa, że Polska 2050 nie przetrwa bez Szymona Hołowni w fotelu przewodniczącego

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Polska 2050 będzie w stanie przetrwać bez Szymona Hołowni na stanowisku przewodniczącego.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Reklama
Reklama

„Tak” odpowiedziało 9,3 proc. badanych.

24,6 proc. respondentów spodziewa się, że Polska 2050 przetrwa, ale dojdzie w niej do rozłamu.

29,1 proc. ankietowanych uważa, że Polska 2050 nie przetrwa bez Hołowni w fotelu przewodniczącego.

36,9 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie. 

Łącznie rozpadu partii lub rozłamu w niej spodziewa się 53,7 proc. badanych.

– Polska 2050 nie przetrwa oddania przywództwa przez Szymona Hołownię w opinii co czwartej kobiety i co trzeciego mężczyzny. Odsetek badanych podzielających takie zdanie wzrasta wraz z wiekiem (23 proc.– osoby do 24 roku życia, 31 proc.– osoby powyżej 50 roku życia). Ostatecznego rozpadu partii częściej niż pozostali spodziewają się respondenci, których dochód przekracza 5000 zł netto (37 proc.) oraz posiadający wyższe wykształcenie (33 proc.). Ze względu na klasę miejsca zamieszkania taka odpowiedź jest najbardziej popularna wśród osób z największych miast (32 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research. 

Reklama
Reklama
Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30 września-1 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Sondaże i badania Osoby Szymon Hołownia Polska 2050

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto jest faworytem do objęcia stanowiska przewodniczącego Polski 2050?
  • Dlaczego zmiany w przywództwie Polski 2050 mogą mieć wpływ na obecną koalicję rządzącą?
  • Jakie grupy ankietowanych najczęściej wskazują, że Polska 2050 bez Szymona Hołowni w roli przewodniczącego się rozpadnie?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

27 września Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego Polski 2050. Oznacza to, że ugrupowanie, którego pełna nazwa brzmi Polska 2050 Szymona Hołowni od stycznia będzie mieć nowego lidera. Faworytką do tego stanowiska jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, która uzyskała rekomendację klubu parlamentarnego i Rady Krajowej Polski 2050 do objęcia stanowiska wicepremiera w rządzie po tym, jak w połowie listopada Hołownia odejdzie ze stanowiska marszałka Sejmu. Pełczyńska-Nałęcz, która proponuje bardziej konfrontacyjną politykę Polski 2050 wobec premiera Donalda Tuska i partnerów koalicyjnych, ma jednak w Polsce 2050 dość silną opozycję. Rekomendację klubu do objęcia urzędu wicepremiera uzyskała zdobywając jedynie dwa głosy więcej niż rywalizująca z nią minister środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Lwów, 1 stycznia 2025 r. Uroczystości przed pomnikiem Stepana Bandery
Polityka
Karol Nawrocki wynalazł koło? Jak rozwiązać problem banderowskich symboli
Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak
Polityka
Sondaż: Konfederacja w rządzie? Znamy zdanie Polaków
Zdjęcie satelitarne jednej z rafinerii, która została zaatakowana przez Ukraińców
Polityka
Dr Piotr Lewandowski, ekspert ds. geopolityki i bezpieczeństwa: Tomahawki dla Ukrainy? USA blefują
Manifestacja propalestyńska przed siedzibą MSZ w Warszawie, 2 października
Polityka
Polscy uczestnicy Flotylli Sumud staną przed sądem w Izraelu
Reklama
Reklama
e-Wydanie