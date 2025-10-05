Aktualizacja: 05.10.2025 09:11 Publikacja: 05.10.2025 08:46
Szymon Hołownia
27 września Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego Polski 2050. Oznacza to, że ugrupowanie, którego pełna nazwa brzmi Polska 2050 Szymona Hołowni od stycznia będzie mieć nowego lidera. Faworytką do tego stanowiska jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, która uzyskała rekomendację klubu parlamentarnego i Rady Krajowej Polski 2050 do objęcia stanowiska wicepremiera w rządzie po tym, jak w połowie listopada Hołownia odejdzie ze stanowiska marszałka Sejmu. Pełczyńska-Nałęcz, która proponuje bardziej konfrontacyjną politykę Polski 2050 wobec premiera Donalda Tuska i partnerów koalicyjnych, ma jednak w Polsce 2050 dość silną opozycję. Rekomendację klubu do objęcia urzędu wicepremiera uzyskała zdobywając jedynie dwa głosy więcej niż rywalizująca z nią minister środowiska Paulina Hennig-Kloska.
Chęć startu w wyborach na przewodniczącego Polski 2050 ogłosił już poseł Ryszard Petru. Niewykluczone, że o stanowisko to będą ubiegać się też szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz, europoseł Michał Kobosko, posłanka Joanna Mucha i wspomniana Hennig-Kloska. Politycy Polski 2050 przekonują, że tak duża liczba pretendentów wskazuje na wewnętrzną demokrację, jaka panuje w partii. Jednak osoby z zewnątrz zwracają uwagę, że świadczy to o braku, wobec odejścia Hołowni ze stanowiska przewodniczącego, silnego lidera, co może zapowiadać trudność z utrzymaniem jedności partii po dokonaniu wyboru nowego przewodniczącego.
Sam Hołownia zamierza nie tylko ustąpić z funkcji przewodniczącego Polski 2050, ale też w ogóle odejść z polskiej polityki. Hołownia stara się o urząd Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ. Gdyby został wybrany na to stanowisko przeniósłby się do Genewy na co najmniej pięć lat (z możliwością starania się o drugą, pięcioletnią kadencję).
Sondaże wskazują, że Polska 2050, która zakończyła współpracę z PSL w ramach koalicji pod nazwą Trzecia Droga, nie przekroczyłaby dziś progu wyborczego. W najkorzystniejszych dla tej partii badaniach formacja uzyskuje ok. 4 proc. poparcia, ale np. w ostatnim sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zdobyła 1 proc. wskazań, a w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski – 2 proc.
Polska 2050 jest niezbędna do utrzymania przez obecną koalicję rządzącą większości. Jej klub liczy 30 posłów, gdyby 13 z nich przestało popierać rząd, wówczas koalicja, która dysponuje obecnie w Sejmie 242 głosami, straciłaby większość.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Polska 2050 będzie w stanie przetrwać bez Szymona Hołowni na stanowisku przewodniczącego.
„Tak” odpowiedziało 9,3 proc. badanych.
24,6 proc. respondentów spodziewa się, że Polska 2050 przetrwa, ale dojdzie w niej do rozłamu.
29,1 proc. ankietowanych uważa, że Polska 2050 nie przetrwa bez Hołowni w fotelu przewodniczącego.
36,9 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.
Łącznie rozpadu partii lub rozłamu w niej spodziewa się 53,7 proc. badanych.
– Polska 2050 nie przetrwa oddania przywództwa przez Szymona Hołownię w opinii co czwartej kobiety i co trzeciego mężczyzny. Odsetek badanych podzielających takie zdanie wzrasta wraz z wiekiem (23 proc.– osoby do 24 roku życia, 31 proc.– osoby powyżej 50 roku życia). Ostatecznego rozpadu partii częściej niż pozostali spodziewają się respondenci, których dochód przekracza 5000 zł netto (37 proc.) oraz posiadający wyższe wykształcenie (33 proc.). Ze względu na klasę miejsca zamieszkania taka odpowiedź jest najbardziej popularna wśród osób z największych miast (32 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30 września-1 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
