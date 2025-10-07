Aktualizacja: 07.10.2025 09:02 Publikacja: 07.10.2025 08:29
– Jednym z podstawowych pytań, które musi sobie zadać kandydat, jest to, czy jest w stanie poświęcić znaczną część swojego życia, również prywatnego, na organizację tej partii – mówiła w TVN24 Henning-Kloska. – Kiedyś tworzyłam Nowoczesną, dzisiaj Polskę 2050, i naprawdę, to jest ogromnym kosztem życia osobistego. Przyszły lider musi (...) poświęcić partii kolejne miesiące swojego życia – dodała.
– To naprawdę jest odpowiedzialna funkcja i odpowiedzialne zadanie. (...) Partia to ciągłe telefony, ciągłe pytania, ciągłe rozmowy. Trzeba rozmawiać z posłami, ministrami, członkami – powiedziała Henning-Kloska, odpowiadając na pytanie, czy będzie ubiegać się o stanowisko szefowej Polski 2050.
– W Polsce 2050 jest naprawdę przynajmniej kilku bardzo dobrych liderów. Pytanie, czy będą potrafili wykorzystać to, by stanąć na czele partii i sprawić, by ludzie chcieli ich słuchać – mówiła. Na pytanie o nazwiska wskazała Michała Koboskę, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i Ryszarda Petru, o którym powiedziała, że „jest trochę outsiderem, bo przyszedł do partii, nie tworzył jej od początku”. Dopytywana o to, czy ona sama należy do tej grupy, odparła, że „jest skromną osobą”, ale zarządza „bardzo trudnym, bardzo dużym ministerstwem”. – Proszę nam dać wewnętrznie o tym porozmawiać – ucięła.
Pytana o to, czy jej zdaniem możliwy jest scenariusz wyjścia Polski 2050 z koalicji rządzącej, Henning-Kloska odparła, że „wszystkie sprawy sporne (...) należy rozwiązywać wewnątrz naszego obozu, a nie na zewnątrz”. – Partia, która wyjdzie z koalicji, dostanie surowe baty od swoich wyborców. (...) Z badań wynika, że wyborcy szeroko rozumianej koalicji nie znoszą kłótni i sporów na zewnątrz – mówiła. – Uważam, że każdy, kto doprowadzi do upadku tej koalicji, wychodząc z niej z powodów czysto politycznych i interesów partyjnych, dostanie łomot od swoich wyborców – dodała.
- O tym, kto byłby najlepszym liderem Polski 2050 po Szymonie Hołowni, zadecyduje pomysł na uporanie się z trudnym momentem partii, wizja Polski 2050 na scenie politycznej. Myślę, że na czele Polski 2050 stanie osoba, która znajdzie formę połączenia różnych środowisk - powiedziała Paulina Henning-Kloska.
