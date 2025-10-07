– Jednym z podstawowych pytań, które musi sobie zadać kandydat, jest to, czy jest w stanie poświęcić znaczną część swojego życia, również prywatnego, na organizację tej partii – mówiła w TVN24 Henning-Kloska. – Kiedyś tworzyłam Nowoczesną, dzisiaj Polskę 2050, i naprawdę, to jest ogromnym kosztem życia osobistego. Przyszły lider musi (...) poświęcić partii kolejne miesiące swojego życia – dodała.

Kto na czele Polski 2050? „Jest kilku bardzo dobrych liderów”

– To naprawdę jest odpowiedzialna funkcja i odpowiedzialne zadanie. (...) Partia to ciągłe telefony, ciągłe pytania, ciągłe rozmowy. Trzeba rozmawiać z posłami, ministrami, członkami – powiedziała Henning-Kloska, odpowiadając na pytanie, czy będzie ubiegać się o stanowisko szefowej Polski 2050.

– W Polsce 2050 jest naprawdę przynajmniej kilku bardzo dobrych liderów. Pytanie, czy będą potrafili wykorzystać to, by stanąć na czele partii i sprawić, by ludzie chcieli ich słuchać – mówiła. Na pytanie o nazwiska wskazała Michała Koboskę, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i Ryszarda Petru, o którym powiedziała, że „jest trochę outsiderem, bo przyszedł do partii, nie tworzył jej od początku”. Dopytywana o to, czy ona sama należy do tej grupy, odparła, że „jest skromną osobą”, ale zarządza „bardzo trudnym, bardzo dużym ministerstwem”. – Proszę nam dać wewnętrznie o tym porozmawiać – ucięła.