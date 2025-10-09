Rzeczpospolita
Putin spotkał się z Alijewem. Obarcza Ukrainę winą za katastrofę samolotu AZAL

- Katastrofa samolotu linii lotniczych AZAL jest związana między innymi z obecnością ukraińskiego drona w przestrzeni powietrznej - twierdzi Władimir Putin, który w czwartek spotkał się z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem.

Publikacja: 09.10.2025 14:34

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: PAP/EPA

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko zajął Władimir Putin w sprawie katastrofy samolotu AZAL?
  • Jakie fakty przedstawił prezydent Ilham Alijew dotyczące przyczyn katastrofy?
  • Jaka była reakcja Rosji w kwestii odpowiedzialności za katastrofę samolotu w Kazachstanie?
  • Jakie żądania w związku z katastrofą przedstawił Azerbejdżan?
  • Kto według Rosji ponosi odpowiedzialność za katastrofę?

25 grudnia 2024 r.  samolot Azerbaijan Airlines (AZAL) leciał z Baku do Groznego. Dwa razy podchodził do lądowania w Groznym w dużej mgle, nie dostał zgody na lądowanie i poleciał na lotnisko awaryjne w Kazachstanie. Tam się rozbił. Rosjanie upierali się, że winne było zderzenie z ptakami. Tego nie potwierdziły władze kazachskie. 

Na pokładzie znajdowało się 62 pasażerów i pięciu członków załogi. Przeżyło 29 osób.

Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego podała, że ​​samolot nie mógł wylądować w Groznym z powodu mgły, która spowodowała słabą widoczność na wysokości 500 m, a także z powodu planu „Dywan”, który został wprowadzony w wyniku „ataków terrorystycznych” dokonanych przez Ukrainę.” W tym czasie w Czeczenii odpierano atak dronów – wyjaśnił Putin, a system obrony powietrznej działał. Po dwóch próbach lądowania kapitan samolotu, choć według Rosjan, zaproponowano mu inne możliwości, zdecydował się polecieć do Kazachstanu. W Aktau samolot rozbił się w pobliżu lotniska.

Władimir Putin kilka dni po katastrofie przeprosił Azerbejdżan, zwalając winę na atak ukraińskich dronów, jednak prezydent Ilham Alijew podał fakty, które przeczyły wersji Kremla.

– Fakty wskazują, że azerski cywilny samolot został uszkodzony z zewnątrz w pobliżu miasta Grozny w Rosji i faktycznie utracił kontrolę. Wiemy również, że nasz samolot znalazł się w środku walki elektronicznej i utracił sterowność. To pierwsze uszkodzenie samolotu. W tym samym czasie ogień (rakietowy – red.) z ziemi poważnie uszkodził także tylną część maszyny – powiedział Alijew.

Katastrofa samolotu AZAL w Kazachstanie. Władimir Putin: winny ukraiński dron

W czwartek doszło do pierwszej rozmowy Putina z Alijewem na szczeblu oficjalnym od czasu ochłodzenia stosunków między Moskwą a Baku. Do poprzedniego spotkania doszło w październiku 2024 r. na marginesie posiedzenia Rady Szefów Państw członkowskich WNP. Ponadto przywódcy obu krajów, jak zaznaczył Putin, mogli wymienić "jedno lub dwa słowa" na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Chinach.

W czwartek w Duszanbe Putin powiedział, że dwie rakiety rosyjskiego systemu obrony przeciwlotniczej eksplodowały kilka metrów od samolotu. Zaznaczył, że przyczyny katastrofy samolotu AZAL są między innymi związane z obecnością ukraińskiego drona w przestrzeni powietrznej.

– Obecnie można ogólnie mówić o przyczynach tej tragedii. Jest ona związana z kilkoma okolicznościami, a pierwszą z nich jest obecność ukraińskiego drona w przestrzeni powietrznej – przekonywał. Dodał, że w dniu tragedii Rosja „śledziła” trzy ukraińskie drony, które przekroczyły granicę kraju.

– Śledziliśmy jednocześnie trzy drony, które przekroczyły granicę Federacji Rosyjskiej w nocy w dniu tragedii – powiedział.

Katastrofa samolotu Azerbaijan Airlines. Azerbejdżan żąda ukarania winnych i odszkodowań

Putin oświadczył również, że już przeprosił za to, że „tragedia” miała miejsce na niebie nad Rosją. Ponownie złożył kondolencje rodzinom ofiar katastrofy, dodając, że Rosja pomaga w dochodzeniu w sprawie przyczyn katastrofy.

– Oczywiście, wszystko, co jest wymagane w takich tragicznych przypadkach, zostanie zrobione ze strony rosyjskiej w zakresie odszkodowań, a działania wszystkich urzędników zostaną poddane ocenie prawnej – zapowiedział Putin.

O konieczności wpłaty odszkodowań władze Azerbejdżanu mówiły już kilka dni po katastrofie. - Rosja musi ukarać winnych i wypłacić odszkodowania Azerbejdżanowi, pasażerom i członkom załogi rozbitego samolotu Azerbaijan Airlines - wskazywał prezydent Alijew.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Azja Azerbejdżan Osoby Władimir Putin Ilham Alijew

25 grudnia 2024 r.  samolot Azerbaijan Airlines (AZAL) leciał z Baku do Groznego. Dwa razy podchodził do lądowania w Groznym w dużej mgle, nie dostał zgody na lądowanie i poleciał na lotnisko awaryjne w Kazachstanie. Tam się rozbił. Rosjanie upierali się, że winne było zderzenie z ptakami. Tego nie potwierdziły władze kazachskie. 

Na pokładzie znajdowało się 62 pasażerów i pięciu członków załogi. Przeżyło 29 osób.

