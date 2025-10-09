Władimir Putin kilka dni po katastrofie przeprosił Azerbejdżan, zwalając winę na atak ukraińskich dronów, jednak prezydent Ilham Alijew podał fakty, które przeczyły wersji Kremla.

– Fakty wskazują, że azerski cywilny samolot został uszkodzony z zewnątrz w pobliżu miasta Grozny w Rosji i faktycznie utracił kontrolę. Wiemy również, że nasz samolot znalazł się w środku walki elektronicznej i utracił sterowność. To pierwsze uszkodzenie samolotu. W tym samym czasie ogień (rakietowy – red.) z ziemi poważnie uszkodził także tylną część maszyny – powiedział Alijew.

Katastrofa samolotu AZAL w Kazachstanie. Władimir Putin: winny ukraiński dron

W czwartek doszło do pierwszej rozmowy Putina z Alijewem na szczeblu oficjalnym od czasu ochłodzenia stosunków między Moskwą a Baku. Do poprzedniego spotkania doszło w październiku 2024 r. na marginesie posiedzenia Rady Szefów Państw członkowskich WNP. Ponadto przywódcy obu krajów, jak zaznaczył Putin, mogli wymienić "jedno lub dwa słowa" na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Chinach.

W czwartek w Duszanbe Putin powiedział, że dwie rakiety rosyjskiego systemu obrony przeciwlotniczej eksplodowały kilka metrów od samolotu. Zaznaczył, że przyczyny katastrofy samolotu AZAL są między innymi związane z obecnością ukraińskiego drona w przestrzeni powietrznej.

– Obecnie można ogólnie mówić o przyczynach tej tragedii. Jest ona związana z kilkoma okolicznościami, a pierwszą z nich jest obecność ukraińskiego drona w przestrzeni powietrznej – przekonywał. Dodał, że w dniu tragedii Rosja „śledziła” trzy ukraińskie drony, które przekroczyły granicę kraju.