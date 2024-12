Azerowie rezygnują z połączenia z Groznym

Alijew zapowiedział, że po zawieszeniu lotów AZAL-u do Rosji, które to rozwiązanie wprowadzono na czas nieokreślony, loty do Groznego nie zostaną w ogóle wznowione. Kreml zapowiedział współpracę z Azerbejdżanem w sprawie katastrofy w Aktau. Na pokładzie Embraer 190 lecącego z Baku do Groznego było 69 osób (w tym pięciu członków załogi), w tym 16 Rosjan – 40 osób zginęło, w tym siedmiu Rosjan. Reszta ofiar to obywatele Azerbejdżanu.

Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego podała, że ​​samolot nie mógł wylądować w Groznym z powodu mgły, która spowodowała słabą widoczność na wysokości 500 m, a także z powodu planu „Dywan”, który został wprowadzony w wyniku „ataków terrorystycznych” dokonanych przez Ukrainę.” W tym czasie w Czeczenii odpierano atak dronów – wyjaśnił Putin, a system obrony powietrznej działał. Po dwóch próbach lądowania kapitan samolotu, choć według Rosjan, zaproponowano mu inne możliwości, zdecydował się polecieć do Kazachstanu. W Aktau samolot rozbił się w pobliżu lotniska.