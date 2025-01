Europejska agencja ostrzega linie i pasażerów: nie latajcie nad zachodnią Rosją

Linie lotnicze z Unii Europejskiej, z powodu sankcji nałożonych na Rosję przez Brukselę, nie latają ani do Rosji, ani nad jej terytorium.

EASA: Niebezpiecznie jest nad Moskwą, Sankt Petersburgiem, Jekaterynburgiem, Rostowem i Samarą

Najnowszy biuletyn EASA zmienia zasady korzystania z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Agencja wydała zalecenie liniom lotniczym, by wstrzymały loty m.in. do Moskwy, Petersburga, Jekaterynburga, Rostowa i Samary, aby zapewnić bezpieczeństwo „w obliczu nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę”.

Umieszczone na stronie agencji zalecenie obowiązuje do końca lipca 2025 r. Może ono zostać zmodyfikowane wcześniej bądź przedłużone. Dotyczy przewoźników z krajów trzecich, ponieważ obecnie żadne linie lotnicze państw unijnych nie latają do, z ani przez przestrzeń powietrzną Rosji. EASA informuje jednocześnie, że wspólnie z Komisją Europejską będzie monitorować sytuację i na bieżąco oceniać ryzyko związane z operacjami przewoźników z krajów trzecich obsługującymi połączenia do i z krajów UE.

Katastrofa samolotu azerskiego

To zalecenie ma związek z katastrofą azerskiego embraera-190, który 25 grudnia 2024 r. został ostrzelany nad Groznym i rozbił się na kazachskim lotnisku Aktau. Na pokładzie znajdowało się 67 osób, z czego 29 udało się uratować.

W przypadku Rosji był to drugi przypadek w ciągu 10 lat ostrzelania samolotu cywilnego przelatującego nad jej terytorium. 17 lipca 2014 r. rosyjska rakieta BUK trafiła malezyjskiego Boeinga 777 lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło wówczas 283 pasażerów i 15 członków załogi. Boeing Malaysian Airlines znajdował się na wysokości ponad 10 km.